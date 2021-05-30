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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 13 mortes e 609 novos casos em 24h

Total de óbitos provocados pela Covid-19 desde o início da pandemia chega a 10.727 no Estado. Dados foram divulgados neste domingo (30)

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 17:24

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 mai 2021 às 17:24
Laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Testes de coronavírus: números da pandemia Crédito: Freepik
Mais treze mortes pela Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste domingo (30). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia em março de 2020 chega a 10.727 no Estado.
Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 609 novos casos, chegando a um total de 480.635 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.534. Vila Velha aparece em segundo, com 59.289 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.798) e Cariacica (37.206).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.992 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.189), em Vila Velha.
Até este domingo (30), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 451.432, sendo 314 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 970.337 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Estado. O números de vacinados, porém, não é atualizado nos fins de semana.

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