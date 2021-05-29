Coronavírus: ES registra 10.714 mortes e passa de 480 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay

Mais cinco mortes pela Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste sábado (29). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus , desde o início da pandemia em março de 2020, chega a 10.714 no Estado.

Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.062 novos casos, chegando a 480.026 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.437. Vila Velha aparece em segundo, com 59.225 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.749) e Cariacica (37.168).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.987 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.188), em Vila Velha.

Até este sábado (29), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 451.118, sendo 573 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.