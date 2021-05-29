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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.714 mortes e passa de 480 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 1.062 novos casos e cinco mortes nas últimas 24 horas

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 18:17

Publicado em 

29 mai 2021 às 18:17
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
Mais cinco mortes pela Covid-19 foram registradas no Espírito Santo neste sábado (29). Com isso, o número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chega a 10.714 no Estado. 
Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.062 novos casos, chegando a 480.026 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 61.437. Vila Velha aparece em segundo, com 59.225 confirmações da doença, seguido por Vitória (51.749) e Cariacica (37.168).

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No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.987 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.188), em Vila Velha.
Até este sábado (29), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 451.118, sendo 573 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 970.337 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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