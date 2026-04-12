Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)

A Secretaria da Cultura (Secult) informa que, excepcionalmente, o espaço expositivo do Cais das Artes estará fechado hoje para ajustes de expografia e iluminação.





A mostra segue em cartaz por três meses, e os ingressos já emitidos continuam válidos para outras datas.





O Cais reabre normalmente neste domingo (12) e, excepcionalmente, também na segunda-feira (13), feriado no Estado.





Agradecemos a compreensão.

Secretaria da Cultura

OEI Brasil