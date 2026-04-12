Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)

Quem se programou para visitar o Cais das Artes neste sábado (11) foi surpreendido com o espaço fechado. O equipamento cultural, um dos mais recentes cartões-postais de Vitória, não abriu ao público e informou apenas pelas redes sociais que passou por uma “pausa para manutenção interna”.
No comunicado publicado, o próprio perfil do Cais explicou a situação de forma breve e sem detalhar o tipo de intervenção realizada. “Hoje, 11/04, eu precisei fazer uma pausa para uma manutenção interna. Mas, olha… os ingressos emitidos para esse sábado são válidos para outros dias”, diz a nota.
Ainda segundo a publicação, a equipe garantiu que os ajustes são necessários para manter o funcionamento com qualidade. “Estamos cuidando de tudo para seguirmos recebendo todo mundo com todo carinho e excelência”, completa o texto.
Nos comentários da publicação, diversos internautas relataram frustração com o fechamento inesperado, afirmando que chegaram a se deslocar até o local à toa. Há relatos de pessoas que vieram de outras cidades e até organizaram o passeio com antecedência para visitar a exposição.
A Secretaria da Cultura (Secult) informa que, excepcionalmente, o espaço expositivo do Cais das Artes estará fechado hoje para ajustes de expografia e iluminação.
A mostra segue em cartaz por três meses, e os ingressos já emitidos continuam válidos para outras datas.
O Cais reabre normalmente neste domingo (12) e, excepcionalmente, também na segunda-feira (13), feriado no Estado.
Agradecemos a compreensão.
Secretaria da Cultura
OEI Brasil
O fechamento ocorre enquanto o espaço recebe a exposição Amazônia, do renomado fotógrafo Sebastião Salgado. A mostra é uma das mais aguardadas da programação cultural recente no Espírito Santo e tem atraído grande público ao local.
Até o momento, não há informações sobre impacto da manutenção nos próximos dias de visitação.
Para quem já havia garantido entrada para este sábado, a orientação é de que os ingressos poderão ser utilizados em outras datas.