Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

O legado da capixaba Luz del Fuego, conhecida por seu modo de vida naturalista será homenageado em um evento gratuito em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. A programação do “Ainda há luz?” acontece neste sábado (11), das 16h às 21h. O fundador da Cia NÓS de Teatro, Marco Antônio Reis, também será um dos reconhecidos.
As atividades terão início no espaço Sessão 103, com obras dos artistas visuais Haysian Costa, Andi Fraga e Mew Mew. Haverá, ainda, a exibição do documentário “Divina Luz”, sobre a trajetória de Luz del Fuego, a inauguração da Biblioteca Marco Antônio Reis e a realização da performance “Nu Escuro”.
A partir das 17h30, vai ser realizado um cortejo em direção à Praça de Fátima, um dos principais espaços de cultura e lazer de Cachoeiro. No local, está prevista a realização de uma batalha de slam (poesia falada) a partir das 18h, contando com prêmios em dinheiro. Apenas mulheres (cis e trans) poderão participar, e as interessadas precisam se inscrever até sexta-feira (10) por meio de formulário online.
Quem foi Luz del Fuego?
O evento tem como ponto de partida o legado de Luz del Fuego, nome artístico de Dora Vivácqua, que nasceu em Cachoeiro. Mulher à frente de seu tempo, ela criou na Ilha do Sol, no Rio de Janeiro, um território radical de liberdade e experimentação voltado ao naturismo, entre os anos 1950 e 1960.
Na ilha, viviam Luz del Fuego, suas cobras, uma cabra - a Mimosa - e seus cachorros. E ela permaneceu no local por 14 anos, sem energia elétrica e água encanada.
Irmã do senador Atílio Vivacqua, que daria mais tarde nome à cidade do Sul do Espírito Santo, del Fuego não pôde receber herança por ser tida como incapaz e foi internada duas vezes em uma clínica psiquiátrica.
Serviço
Evento cultural “Ainda há luz?”
Data: 11/04/2026
Onde: Cachoeiro de Itapemirim - Sessão 103 (Praça Pedro Cuevas Júnior, 9, Edifício Poubel, Centro, em frente a estátua do Roberto Carlos) e Praça de Fátima
Horário: 16h às 21h
Entrada: Gratuita
Data: 11/04/2026
Onde: Cachoeiro de Itapemirim - Sessão 103 (Praça Pedro Cuevas Júnior, 9, Edifício Poubel, Centro, em frente a estátua do Roberto Carlos) e Praça de Fátima
Horário: 16h às 21h
Entrada: Gratuita
Programação
16h – Abertura da exposição “Ainda há luz?”; inauguração da Biblioteca Marco Antônio Reis; performance “Nu Escuro”; exibição do filme “Divina Luz” (Sessão 103)
17h30 – Cortejo artístico saindo Sessão 103 em direção à Praça de Fátima
18h – Batalha de slam (identidades femininas); “dança do fogo” com Raíza Dietrich; “Palavra Colada” com Cine por Elas; grafite no tecido com Nomad; set musical com DJs Avelã e Gabriel Rasta; microfone aberto
17h30 – Cortejo artístico saindo Sessão 103 em direção à Praça de Fátima
18h – Batalha de slam (identidades femininas); “dança do fogo” com Raíza Dietrich; “Palavra Colada” com Cine por Elas; grafite no tecido com Nomad; set musical com DJs Avelã e Gabriel Rasta; microfone aberto