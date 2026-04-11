Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Legado de Luz del Fuego mobiliza evento cultural em Cachoeiro Crédito: Arquivo público de São Paulo

O legado da capixaba Luz del Fuego, conhecida por seu modo de vida naturalista será homenageado em um evento gratuito em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. A programação do “Ainda há luz?” acontece neste sábado (11), das 16h às 21h. O fundador da Cia NÓS de Teatro, Marco Antônio Reis, também será um dos reconhecidos.

As atividades terão início no espaço Sessão 103, com obras dos artistas visuais Haysian Costa, Andi Fraga e Mew Mew. Haverá, ainda, a exibição do documentário “Divina Luz”, sobre a trajetória de Luz del Fuego, a inauguração da Biblioteca Marco Antônio Reis e a realização da performance “Nu Escuro”.

A partir das 17h30, vai ser realizado um cortejo em direção à Praça de Fátima, um dos principais espaços de cultura e lazer de Cachoeiro. No local, está prevista a realização de uma batalha de slam (poesia falada) a partir das 18h, contando com prêmios em dinheiro. Apenas mulheres (cis e trans) poderão participar, e as interessadas precisam se inscrever até sexta-feira (10) por meio de formulário online.

Legado de Luz del Fuego mobiliza evento cultural em Cachoeiro Crédito: Arquivo público de São Paulo

Quem foi Luz del Fuego?

O evento tem como ponto de partida o legado de Luz del Fuego, nome artístico de Dora Vivácqua, que nasceu em Cachoeiro. Mulher à frente de seu tempo, ela criou na Ilha do Sol, no Rio de Janeiro, um território radical de liberdade e experimentação voltado ao naturismo, entre os anos 1950 e 1960.

Na ilha, viviam Luz del Fuego, suas cobras, uma cabra - a Mimosa - e seus cachorros. E ela permaneceu no local por 14 anos, sem energia elétrica e água encanada.

Irmã do senador Atílio Vivacqua, que daria mais tarde nome à cidade do Sul do Espírito Santo, del Fuego não pôde receber herança por ser tida como incapaz e foi internada duas vezes em uma clínica psiquiátrica.

Serviço

Evento cultural “Ainda há luz?”

Data: 11/04/2026

Onde: Cachoeiro de Itapemirim - Sessão 103 (Praça Pedro Cuevas Júnior, 9, Edifício Poubel, Centro, em frente a estátua do Roberto Carlos) e Praça de Fátima

Horário: 16h às 21h

Entrada: Gratuita

Programação