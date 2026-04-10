Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Teatro

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Seleção busca novos talentos para espetáculo capixaba que une arte, natureza e diversidade cultural
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 15:30

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever Crédito: Ézila Medeiros
Tem novidade movimentando os bastidores do teatro capixaba! O espetáculo “A Floresta dos Dunduns”, sucesso entre o público local, abriu 14 vagas para atores e atrizes interessados em embarcar na próxima temporada da montagem.
Com texto e direção de Jackson Leão, a peça é um daqueles projetos que misturam fantasia, consciência ambiental e identidade cultural em um mesmo palco. Voltado para todas as idades, o espetáculo aposta em uma narrativa lúdica para falar de preservação, diversidade e respeito aos povos e à natureza.
As inscrições estão abertas e seguem até o dia 1º de maio. Para participar, é preciso preencher a ficha disponível na página oficial do espetáculo e enviar, por e-mail, uma foto de rosto atual e um comprovante de residência recente. Quem quiser se destacar pode ir além: um mini currículo artístico e um vídeo de apresentação ou monólogo de até um minuto são opcionais.
Equipe de produção do espetáculo “A Floresta dos Dunduns”
Equipe de produção do espetáculo “A Floresta dos Dunduns” Crédito: Ézila Medeiros
Depois da etapa online, os selecionados seguem para audições presenciais, que acontecem entre os dias 3 e 7 de maio, em Vila Velha. É ali, cara a cara, que a magia começa a ganhar forma.
As vagas são destinadas a maiores de 18 anos, e quem for escolhido já entra em um processo intenso de preparação: serão três meses de ensaios, três vezes por semana, até a estreia marcada para 12 de agosto. Ao todo, a temporada contará com cinco apresentações.
Por trás do espetáculo, um time que reforça a potência da cena artística capixaba. Além de Jackson Leão na criação e direção geral, o projeto conta com direção de atores de Eliezer de Almeida, coreografia de Renato Santos e uma equipe que reúne profissionais de diferentes áreas, da produção à programação visual.

Participe

  • Vagas: 14 (atores e atrizes, +18)
  • Inscrições: até 1º de maio
  • E-mail: [email protected]
  • Enviar: foto + comprovante de residência (opcional: currículo e vídeo/monólogo)
  • Resultado: 2 de maio (Instagram @florestadunduns)
  • Audições: 3 a 7 de maio, 10h
  • Local: Academia Produtiva, Vila Velha
  • Estreia: 12 de agosto

Veja Também

Comédia "Agora é que são elas!", com Maria Clara Gueiros, chega ao ES

“Bluey ao Vivo” chega a Vitória com espetáculo inédito e diversão para toda a família

Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Capixaba Cultura teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caso ocorreu na noite de domingo (26), no distrito de Bebedouro. O fogo atingiu apenas a carreta
Carreta pega fogo em posto ao lado de depósito de gás em Linhares; vídeo
ES passa a integrar competições nacionais que passaram a valer pontos nacionalmente
Associação de Kart anuncia calendário do segundo semestre de 2026
João Fonseca
João Fonseca perde para tenista da casa na estreia em Madri

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados