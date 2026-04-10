Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever Crédito: Ézila Medeiros

Tem novidade movimentando os bastidores do teatro capixaba! O espetáculo “A Floresta dos Dunduns”, sucesso entre o público local, abriu 14 vagas para atores e atrizes interessados em embarcar na próxima temporada da montagem.

Com texto e direção de Jackson Leão, a peça é um daqueles projetos que misturam fantasia, consciência ambiental e identidade cultural em um mesmo palco. Voltado para todas as idades, o espetáculo aposta em uma narrativa lúdica para falar de preservação, diversidade e respeito aos povos e à natureza.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 1º de maio. Para participar, é preciso preencher a ficha disponível na página oficial do espetáculo e enviar, por e-mail, uma foto de rosto atual e um comprovante de residência recente. Quem quiser se destacar pode ir além: um mini currículo artístico e um vídeo de apresentação ou monólogo de até um minuto são opcionais.

Equipe de produção do espetáculo “A Floresta dos Dunduns” Crédito: Ézila Medeiros

Depois da etapa online, os selecionados seguem para audições presenciais, que acontecem entre os dias 3 e 7 de maio, em Vila Velha. É ali, cara a cara, que a magia começa a ganhar forma.

As vagas são destinadas a maiores de 18 anos, e quem for escolhido já entra em um processo intenso de preparação: serão três meses de ensaios, três vezes por semana, até a estreia marcada para 12 de agosto. Ao todo, a temporada contará com cinco apresentações.

Por trás do espetáculo, um time que reforça a potência da cena artística capixaba. Além de Jackson Leão na criação e direção geral, o projeto conta com direção de atores de Eliezer de Almeida, coreografia de Renato Santos e uma equipe que reúne profissionais de diferentes áreas, da produção à programação visual.

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