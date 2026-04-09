“Bluey ao Vivo” chega a Vitória com espetáculo inédito e diversão para toda a família

Depois de conquistar plateias em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, o fenômeno infantil Bluey desembarca pela primeira vez em Vitória com o espetáculo “Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!”. As apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de abril, no Teatro Universitário da Ufes, com quatro sessões.
Aclamada mundialmente, a animação que acompanha o dia a dia da carismática cachorrinha Blue Heeler ganha agora uma versão teatral pensada especialmente para o público latino-americano. No palco, 14 atores e bailarinos apresentam a energia da personagem e de sua família e transformam o espetáculo em uma experiência imersiva, com música, dança e a presença dos dubladores brasileiros do desenho.
Na história, Bluey e seus familiares convidam o público a embarcar em uma jornada cheia de imaginação, onde cada cômodo da casa vira cenário para novas brincadeiras. Entre situações divertidas e momentos emocionantes, o espetáculo reforça valores como união, criatividade e a importância do tempo em família.
Serviço
Espetáculo “Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!”
- Quando: 18 e 19 de abril, às 15h e às 18h
- Local: Teatro da Ufes, em Vitória
- Ingressos: a partir de R$ 100, pelo site sympla