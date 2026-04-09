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Infantil

“Bluey ao Vivo” chega a Vitória com espetáculo inédito e diversão para toda a família

Montagem inspirada na série infantil é sucesso nacional e terá quatro apresentações no Teatro da Ufes nos dias 18 e 19 de abril
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 12:08

'Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!' terá duas sessões no Teatro da Ufes
'Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!' terá duas sessões no Teatro da Ufes Crédito: Andy Sant’Anna
Depois de conquistar plateias em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, o fenômeno infantil Bluey desembarca pela primeira vez em Vitória com o espetáculo “Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!”. As apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de abril, no Teatro Universitário da Ufes, com quatro sessões.
Aclamada mundialmente, a animação que acompanha o dia a dia da carismática cachorrinha Blue Heeler ganha agora uma versão teatral pensada especialmente para o público latino-americano. No palco, 14 atores e bailarinos apresentam a energia da personagem e de sua família e transformam o espetáculo em uma experiência imersiva, com música, dança e a presença dos dubladores brasileiros do desenho.
Na história, Bluey e seus familiares convidam o público a embarcar em uma jornada cheia de imaginação, onde cada cômodo da casa vira cenário para novas brincadeiras. Entre situações divertidas e momentos emocionantes, o espetáculo reforça valores como união, criatividade e a importância do tempo em família.

Serviço

Espetáculo “Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!”
  • Quando: 18 e 19 de abril, às 15h e às 18h
  • Local: Teatro da Ufes, em Vitória
  • Ingressos: a partir de R$ 100, pelo site sympla

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