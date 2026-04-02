De portas abertas: Museu do Cais é inaugurado com grande evento; veja como foi

São mais de 200 fotografias de Sebastião Salgado Crédito: Fernando Madeira

De portas abertas! O Museu do Cais das Artes foi inaugurado nessa quinta-feira (02), com a exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado. Além da abertura, o evento contou com solenidade e apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.

Após anos de obras e muita expectativa, a inauguração marca um novo capítulo para a cena artística do estado. Lélia Wanick Salgado, viúva do fotógrafo Sebastião Salgado e curadora da exposição, celebrou a abertura do espaço.

"Sou capixaba, nasci em Vitória e tenho um grande amor por essa exposição. É um prazer estar aqui", contou. Ela ainda relembrou que, apesar de não ter nascido no ES, Sebastião Salgado era capixaba de coração.

Governo do Estado entrega Museu do Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira

Ao falar da exposição, a curadora exaltou a Amazônia e deixou uma mensagem.

A Amazônia é quase metade do nosso território, e os brasileiros tem que conhecer. A primeira vez que eu estive lá, eu me emocionei. É lindo, e que a gente tem que proteger. A gente não pode deixar ninguém acabar com a Amazônia. A Amazônia é sagrada

Lélia ainda falou sobre a união com Sebastião. "Eu definiria nossos 61 anos de vida juntos como amor, carinho e respeito".

Um marco na cultura capixaba

Fabrício Noronha, Secretário de Cultura do Espírito Santo, também celebrou a inauguração do Museu do Cais. "Começar com Sebastião é muito significativo, pela sua grandiosidade, por sua história com o nosso estado, pela história da Lélia com o Espírito Santo".

Governo do Estado entrega Museu do Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o então Governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, representantes da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e da Fundação Roberto Marinho. João Alegria, secretário geral da fundação, destacou a integração entre cultura e educação no espaço, que fortalece o vínculo entre a comunidade e o novo equipamento cultural.

A iniciativa de formação de mediadores culturais já atraiu mais de 450 jovens aqui da região

Governo do Estado entrega Museu do Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira

A exposição

"Amazônia" conta com mais de 200 fotografias de Sebastião Salgado, e é uma verdadeira experiência sensorial. Ao longo do percurso, é possível assistir a sete filmes com depoimentos de lideranças indígenas, gravados em suas próprias línguas. Os relatos abordam modos de vida e os desafios da preservação, reafirmando o papel dos povos na narrativa da exposição.

O local conta ainda com dois espaços de projeção que ampliam a experiência: um apresenta paisagens amazônicas e o outro possui retratos dos povos indígenas. Os dois espaços contam com trilha sonora.

O espaço "Amazônia Touch" possibilita ainda uma experiência tátil aos visitantes. Crédito: Fernando Madeira

O espaço "Amazônia Touch" possibilita ainda uma experiência tátil aos visitantes. Apesar da ausência do olhar, o livro exclusivamente fotográfico possibilita o acesso a fotografias da floresta amazônica e de comunidades indígenas feitas por Sebastião. O espaço é dedicado a cegos e deficientes visuais, ampliando a acessibilidade.