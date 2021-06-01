Covid: Viana abre vacinação para público de 50 a 59 sem comorbidades

O município de Viana abriu, nesta segunda-feira (31), o agendamento on-line para pessoas sem comorbidades, na faixa etária de 50 a 59 anos. Segundo a prefeitura, a vacinação para esse grupo foi possível tendo em vista a organização que o município tem realizado para atender os públicos prioritários, exemplificados nas orientações semanais da Secretara de Estado de Saúde (Sesa).
Ao todo, serão 1.040 vagas para a imunização com a primeira dose (D1) da vacina Fiocruz/Astrazeneca. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura de Viana (http://agendamento.viana.es.gov.br).
A aplicação do imunizante acontecerá na quarta-feira (02), das 08 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, em Marcílio de Noronha. No ato da vacinação, além do comprovante do agendamento, também é necessário apresentar um documento de identificação original com foto (carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação).
Até esta segunda-feira (31), o município já imunizou 23.261 pessoas, sendo 18.656 com a primeira dose (D1) e 4.605 com a segunda (D2).