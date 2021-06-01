Covid: Viana abre vacinação para público de 50 a 59 sem comorbidades

Ao todo, serão 1.040 vagas para a imunização com a primeira dose (D1) da vacina Fiocruz/Astrazeneca

A aplicação do imunizante acontecerá na quarta-feira (02), das 08 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, em Marcílio de Noronha. No ato da vacinação, além do comprovante do agendamento, também é necessário apresentar um documento de identificação original com foto (carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação).