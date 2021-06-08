FOTOS: Casais do ES se preparam para celebrar o Dia dos Namorados

Sofia Daher e Guilherme Avancini Crédito: Claude Coimbra

O amor está no ar! O Dia dos Namorados será celebrado no próximo dia 12, mas a comemoração para muitos casais já começou na cidade.

Para marcar a data, a empresária Dora Daher reuniu casais e os fotografou em cenário exclusivo, em momentos diversos de total ternura e cumplicidade.

"É muito bom poder celebrar o amor e a vida, em especial, nestes tempos mais críticos que estamos vivendo" Dora Daher - Empresária

Confira alguns casais apaixonados na galeria de Claude Coimbra

Dia dos Namorados by Dora Daher

JACE CONVIDA

Jace Theodoro Crédito: Thuanny Louzada

Jace Theodoro lança com live no Instagram, no dia 17 de junho, o audiolivro "Olhar de aceno para os lados", com mediação da jornalista Mariana Perini. O projeto da Editora Maré traz Jace interpretando suas crônicas com a participação da atriz carioca Betty Erthal e de sua afilhada Annelise, de 8 anos. O audiolivro foi contemplado pela lei Aldir Blanc/Secult e estará disponível em diversas plataformas como a Amazon e Google Books. Para o cronista, ver as crônicas saltarem do papel da versão impressa para a versão auditiva "foi experiência que renovou minha leitura e entendimento dos meus próprios textos".

CASAMENTO

Leonardo Malisek, Karin Pacheco, os noivos Camila Pacheco e Lorenzo Mendez, Cássia Rodrigues e José Alves: sim-sim em família Crédito: Divulgação

REDUÇÃO DA POLUIÇÃO

A Viação Águia Branca desenvolve há mais de 30 anos com os seus mais de 700 motoristas o Programa de Condução Econômica, com benefícios para a empresa, passageiros e o meio ambiente. O programa reduz o consumo de combustível e componentes dos ônibus (pneus, motor, transmissão, freios e outros), dá mais segurança aos passageiros e motoristas, além de reduzir a geração de gases poluente, por meio da economia da queima de diesel.

DUPLO ANIVERSÁRIO

Dayane Barros e Mariana Laranja comemoraram o aniversário na Jordânia, Oriente Médio Crédito: Divulgação

MAGISTRATURA SOLIDÁRIA

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) estendeu a duração da campanha entre seus associados para arrecadar cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. A iniciativa, que seria por três meses, será ampliada pelo tempo que durar o estado de calamidade pública. São 55 famílias atendidas através do projeto Casa Sol Nascente, na Serra, e Associação Casa do Caminho, em São Mateus. A coordenação da campanha está sob o comando da vice-presidente de aposentados e pensionistas da entidade, Janete Pantaleão.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

A aniversariante Sonia Abelha e os netos Luana, Rodriguinho, Enrico, Rafaella e Martina: celebrando em família! Crédito: Divulgação

LIDERANÇA FEMININA

Nos últimos anos, em diversas partes do mundo há um aumento nos números de mulheres em cargos altos. No entanto, apenas 25% das chefias são ocupadas por elas. Um estudo divulgado pelo Journal of Applied Psychology, realizado pela Universidade de Duke (EUA), aponta que as que ocupam cargos executivos são vistas como melhores líderes do que os homens. Atenta a esta realidade, a Pronep Life Care – uma empresa do grupo Sodexo pioneira na atenção domiciliar no Brasil – anuncia a médica clínica geral Andrea Saliba de Almeida como a nova gerente médica da unidade do Espírito Santo. Andrea possui mais de vinte anos dedicados à saúde. Ela é graduada pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, onde atuou como médica de emergência.

A gerente médica também possui MBA de gestão em saúde pela fundação Getúlio Vargas e especializações em segurança do paciente pela Fiocruz. Como empreendedora fundou a HealthCleversolutions, startup que promove soluções em saúde. Agora, a executiva tem como principal objetivo potencializar o desenvolvimento da operação atendendo à crescente demanda do home care na região. "Neste novo desafio, além de contribuir para uma entrega de excelência e expansão dos negócios na região capixaba, eu tenho a oportunidade de me dedicar a algo em que acredito ser o futuro no cuidado centrado no paciente no lugar mais importante, a sua casa", explica, Andrea.

QUERIDOS DE RR

Sinthia Ferrari, Talita de Pinho, Guilherme Pires e Bruno de Pinho: um brinde à amizade! Crédito: Divulgação

TOMOGRAFIA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os primeiros tomógrafos com inteligência artificial do Espírito Santo chegaram ao Hospital Santa Rita, no último dia 4. São o Aquilion Lightning SP e o Aquilion Lightning SP Smart Ed, os primeiros com tecnologia em Deep Learning para reconstrução de imagens de tomografia computadorizada.

Segundo o Diretor-Geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, os novos tomógrafos emitem doses de radiação mais baixas e reproduzem imagens com maior nitidez, proporcionando um exame com diagnósticos mais seguros e precisos. “Outro grande benefício é o fato de pessoas com próteses metálicas também poderem se submeter aos exames, bem como todos os perfis de pacientes, como idosos, politraumatizados, obesos, pessoas com limitação de movimentos e cadeirantes”.

Entre os exames a serem feitos estão colonoscopia virtual, análises de nódulos pulmonares, segmentações pulmonares e hepáticas, exames vasculares para planejamentos de procedimentos invasivos como colocação de stents, exames cardíacos com score de cálcio e angiotomografias coronarianas, e vários outros.

RR NEWS

Bruna Medeiros lançou seu cartão personalizado em homenagem ao Dia dos Namorados com aquarela de Wagner Veiga. A flor escolhida para estampar a papelaria é a amor-perfeito. O cartão temático pode acompanhar o buquê de flores e as cestas criadas por Bruna.

Bruna Medeiros Crédito: Divulgação

Programa mãe e filha: Ivana e Luana Ruy curtem as belezas do Egito, país que está aberto a turistas brasileiros.

O cirurgião plástico Ariosto Santos recebeu, na última quarta-feira (02), uma homenagem da Câmara Municipal de Vitória, proposta pelo vereador Armandinho Fontoura, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na saúde do Estado e no trabalho como presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras do Espírito Santo.