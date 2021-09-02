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Em Vitória

Com asfalto novo, Leitão da Silva volta a apresentar buracos quando chove

Problemas foram registrados no trecho entre o cruzamento com a Avenida Rio Branco e o acesso à Rua Dr Eurico de Aguiar; outras avenidas da Capital também têm registro de buracos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 set 2021 às 11:26

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:26

Após dias de chuvas, buracos se abriram na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Após dias de chuvas, buracos se abriram na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Além de postes e árvores derrubadas, as chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias causaram outro problema aos moradores da Capital. Na Avenida Leitão da Silva, uma das principais rotas da cidade, buracos foram registrados nesta quinta-feira (2). 
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os buracos na via, ainda com água acumulada. Além disso, é possível observar o "esfarelamento" do asfalto, ou seja, pedaços pequenos de asfalto que se espalham pela rua. Confira abaixo:
Os buracos foram observados no trecho que fica no Bairro Santa Lúcia, desde a altura do cruzamento com a Avenida Rio Branco, até o acesso para a Rua Dr. Eurico de Aguiar, uma distância de cerca de 450 metros.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Vitória informou que uma equipe da Central de Serviços vai até a Avenida Leitão da Silva para realizar os reparos necessários e a sinalização a motoristas e pedestres durante esta quinta-feira (2). Também será intensificada a manutenção em todas as regiões da cidade para fazer serviços emergenciais na vias após as chuvas dos últimos dias.

O QUE DIZ O DER

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) também informou que vai enviar uma equipe até o local para avaliação e fiscalização, junto com a empresa executora da obra de recuperação do trecho. O órgão alegou que a empresa será quem vai fazer o reparo, sem nenhum custo.

Buracos na Avenida Leitão da Silva

PROBLEMA ANTIGO

Não é a primeira vez que a Avenida Leitão da Silva enfrenta esse problema. Em novembro de 2020, 11 meses após ser inaugurada, a avenida passou por uma operação tapa-buracos pela Prefeitura de Vitória. De acordo com a administração, os reparos foram feitos porque os buracos apresentavam risco aos pedestres e motoristas.
Empresa faz operação tapa-buracos no asfalto da Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Operação tapa-buracos na Avenida Leitão da Silva em novembro de 2020 Crédito: Fernando Madeira
Segundo a Prefeitura de Vitória, na ocasião, o reparo foi realizado próximo ao cruzamento com a Avenida César Hilal, após reclamações de motoristas e pedestres que passaram pelo local. Uma parte da pista chegou a ser interditada até a conclusão da operação.
Ainda em novembro de 2019, antes mesmo de ser inaugurada oficialmente, houve abertura de seis buracos entre o trecho do cruzamento com a Avenida Rio Branco até o encontro com a Avenida César Hilal. Na ocasião, o Departamento de Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelas obras da nova Leitão da Silva, afirmou que as pendências seriam concluídas até a entrega da via, que inicialmente seria no dia 24 de novembro de 2019, após cinco anos do início. Por conta do forte volume de chuvas naquele período, a inauguração oficial da avenida foi realizada apenas no dia 1º de dezembro de 2019.

MAIS BURACOS EM VITÓRIA

O motorista também deverá trafegar com atenção pela Avenida Américo Buaiz. Na altura do entroncamento com a Avenida Desembargador Santos Neves, no bairro Praia do Canto, também foram registrados buracos na via.  
Buracos também foram registrados na Avenida Américo Buaiz, na Praia do Canto
Buracos também foram registrados na Avenida Américo Buaiz, na Praia do Canto Crédito: Ricardo Medeiros

Atualização

02/09/2021 - 12:11
Após a publicação da matéria, o DER enviou uma nota à reportagem. As informações foram incluídas e o texto foi atualizado.

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