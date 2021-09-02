Com asfalto novo, Leitão da Silva volta a apresentar buracos quando chove

Após dias de chuvas, buracos se abriram na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Além de postes e árvores derrubadas, as chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias causaram outro problema aos moradores da Capital . Na Avenida Leitão da Silva, uma das principais rotas da cidade, buracos foram registrados nesta quinta-feira (2).

Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra os buracos na via, ainda com água acumulada. Além disso, é possível observar o "esfarelamento" do asfalto, ou seja, pedaços pequenos de asfalto que se espalham pela rua. Confira abaixo:

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Os buracos foram observados no trecho que fica no Bairro Santa Lúcia, desde a altura do cruzamento com a Avenida Rio Branco, até o acesso para a Rua Dr. Eurico de Aguiar, uma distância de cerca de 450 metros.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Prefeitura de Vitória informou que uma equipe da Central de Serviços vai até a Avenida Leitão da Silva para realizar os reparos necessários e a sinalização a motoristas e pedestres durante esta quinta-feira (2). Também será intensificada a manutenção em todas as regiões da cidade para fazer serviços emergenciais na vias após as chuvas dos últimos dias.

O QUE DIZ O DER

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo ( DER-ES ) também informou que vai enviar uma equipe até o local para avaliação e fiscalização, junto com a empresa executora da obra de recuperação do trecho. O órgão alegou que a empresa será quem vai fazer o reparo, sem nenhum custo.

Buracos na Avenida Leitão da Silva

PROBLEMA ANTIGO

Operação tapa-buracos na Avenida Leitão da Silva em novembro de 2020 Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Prefeitura de Vitória, na ocasião, o reparo foi realizado próximo ao cruzamento com a Avenida César Hilal, após reclamações de motoristas e pedestres que passaram pelo local. Uma parte da pista chegou a ser interditada até a conclusão da operação.

Ainda em novembro de 2019, antes mesmo de ser inaugurada oficialmente, houve abertura de seis buracos entre o trecho do cruzamento com a Avenida Rio Branco até o encontro com a Avenida César Hilal . Na ocasião, o Departamento de Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES), responsável pelas obras da nova Leitão da Silva, afirmou que as pendências seriam concluídas até a entrega da via, que inicialmente seria no dia 24 de novembro de 2019, após cinco anos do início. Por conta do forte volume de chuvas naquele período, a inauguração oficial da avenida foi realizada apenas no dia 1º de dezembro de 2019.

MAIS BURACOS EM VITÓRIA

O motorista também deverá trafegar com atenção pela Avenida Américo Buaiz. Na altura do entroncamento com a Avenida Desembargador Santos Neves, no bairro Praia do Canto, também foram registrados buracos na via.

Buracos também foram registrados na Avenida Américo Buaiz, na Praia do Canto Crédito: Ricardo Medeiros