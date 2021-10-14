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Avenida recém-inaugurada

Buraco "evolui", vira vala de 20 metros e complica trânsito na Leitão da Silva

Na via, inaugurada há menos de dois anos, a Cesan realiza a substituição de uma tubulação. Trânsito flui em uma só faixa e o prazo de conclusão, segundo a COmpanhia, é nesta sexta-feira (15)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 out 2021 às 13:23

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 13:23

Obras para troca de tubulação na Avenida Leitão da SIlva, em frente ao Morro do Jaburu, sentido Beira-Mar
A vala aberta para a substituição da tubulação avariada tem cerca de 20 metros de extensão na Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira
Um buraco que surgiu durante as chuvas intensas registradas na Grande Vitória nos últimos dias agora virou uma vala que interdita duas das três faixas de rolamento de uma das mais importantes vias de Vitória. Inaugurada há menos de dois anos, a Avenida Leitão da Silva já é palco de uma grande intervenção na rede de tubulação subterrânea e que complica o fluxo de veículos na Capital.
Nesta terça-feira (13), a reportagem de A Gazeta mostrou os buracos que surgiram na cidade após as chuvas dos últimos dias. Especificamente na altura do acesso para a Avenida Rio Branco, a abertura no asfalto não ocorreu por desgaste, mas sim por uma interferência da Cesan, que precisou abrir um valeta de cerca de 20 metros de extensão para acessar a rede, e iniciar a substituição da tubulação.
Ocorre que entre terça e a manhã desta quarta-feira (14), o buraco virou uma vala. A peça a ser trocada foi acomodada no canteiro ao lado. Já a terra e o pavimento retirados margearam o trecho aberto pelos trabalhadores. O local da obra foi sinalizado e os motoristas que trafegam em direção a Bento Ferreira ficaram limitados a somente a uma faixa.

VAI DAR TEMPO?

Antes de a vala ser aberta, a Cesan havia informado, em nota, que o prazo para a conclusão do serviço, ou seja, substituição da tubulação da rede de esgoto e reconstrução do trecho aberto seria para esta sexta-feira (15). A reportagem questionou se este cronograma está mantido, visto a complexidade da intervenção realizada, mas a autarquia estadual ainda não respondeu à demanda até a publicação da matéria
Obras para troca de tubulação na Avenida Leitão da SIlva, em frente ao Morro do Jaburu, sentido Beira-Mar
A tubulação danificada foi removida e momentaneamente colocada sobre o canteiro da Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira
Em nota enviada na tarde, a Cesan manteve a previsão para que as obras sejam concluídas ainda nesta sexta-feira (15), caso as condições do tempo permitam. Todas as obras nas redes de água e esgoto necessárias à conclusão do projeto de revitalização da Leitão da Silva foram realizadas pela Cesan.
As obras, segundo a empresa, realizadas no momento são de manutenção, necessárias ao funcionamento da rede de esgoto que atende à população de Vitória. Os sistemas de saneamento, tanto de abastecimento de água quanto de coleta e tratamento do esgoto, necessitam de manutenções periódicas para garantir o funcionamento e a prestação dos serviços à população.

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