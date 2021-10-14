Buraco "evolui", vira vala de 20 metros e complica trânsito na Leitão da Silva

A vala aberta para a substituição da tubulação avariada tem cerca de 20 metros de extensão na Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

Ocorre que entre terça e a manhã desta quarta-feira (14), o buraco virou uma vala. A peça a ser trocada foi acomodada no canteiro ao lado. Já a terra e o pavimento retirados margearam o trecho aberto pelos trabalhadores. O local da obra foi sinalizado e os motoristas que trafegam em direção a Bento Ferreira ficaram limitados a somente a uma faixa.

VAI DAR TEMPO?

Antes de a vala ser aberta, a Cesan havia informado, em nota, que o prazo para a conclusão do serviço, ou seja, substituição da tubulação da rede de esgoto e reconstrução do trecho aberto seria para esta sexta-feira (15). A reportagem questionou se este cronograma está mantido, visto a complexidade da intervenção realizada, mas a autarquia estadual ainda não respondeu à demanda até a publicação da matéria

A tubulação danificada foi removida e momentaneamente colocada sobre o canteiro da Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

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Em nota enviada na tarde, a Cesan manteve a previsão para que as obras sejam concluídas ainda nesta sexta-feira (15), caso as condições do tempo permitam. Todas as obras nas redes de água e esgoto necessárias à conclusão do projeto de revitalização da Leitão da Silva foram realizadas pela Cesan.