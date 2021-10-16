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De 14 anos

Adolescente de Guaçuí que estava desaparecida é encontrada morta

Uma familiar relatou que a adolescente estava desaparecida desde a última segunda-feira (11) e confirmou que ela foi encontrada morta neste sábado (16)

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 18:53

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 out 2021 às 18:53
Madeleyne Duarte de Oliveira, de 14 anos Crédito: Reprodução redes sociais
Uma adolescente, identificada como Madeleyne Duarte de Oliveira, de 14 anos, que estava desaparecida em Guaçuí, na Região do Caparaó, foi encontrada morta na manhã deste sábado (16), no Rio Veado.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma familiar de Madeleyne relatou que a adolescente estava desaparecida desde a última segunda-feira (11) e confirmou que ela foi encontrada morta neste sábado (16).
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Somente após a perícia será liberado o sepultamento.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que apenas após exames será possível confirmar a causa da morte.
"A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos", diz a nota. 

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