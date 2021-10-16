Adolescente de Guaçuí que estava desaparecida é encontrada morta

Madeleyne Duarte de Oliveira, de 14 anos Crédito: Reprodução redes sociais

Uma adolescente, identificada como Madeleyne Duarte de Oliveira, de 14 anos, que estava desaparecida em Guaçuí , na Região do Caparaó, foi encontrada morta na manhã deste sábado (16), no Rio Veado.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma familiar de Madeleyne relatou que a adolescente estava desaparecida desde a última segunda-feira (11) e confirmou que ela foi encontrada morta neste sábado (16).

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Somente após a perícia será liberado o sepultamento.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que apenas após exames será possível confirmar a causa da morte.