Bombeiros vão homenagear crianças assassinadas por adolescente no ES

A homenagem dos bombeiros será realizada na tarde desta quinta-feira (28). Por nota, a corporação informou que o cortejo vai sair da Igreja Luterana, onde ocorre o velório, em direção ao cemitério onde as crianças serão enterradas.

"O Corpo de Bombeiros fará uma homenagem as crianças, levando os caixões em caminhão aberto, saindo da Igreja Luterana, pela rua Manoel Inácio da Silva (Centro), passando em frente ao Supermercado De Nadai, semáforo do Banestes, segue pela av. Graciano Neves até o posto Bayer e retorna descendo pela Rua da Polícia Militar e segue sentido Posto Girassol até o cemitério Luterano no Bley."

Igreja Luterana, em São Gabriel da Palha, onde as crianças estão sendo veladas Crédito: Alessandro Bacheti

CIDADE EM LUTO DE TRÊS DIAS

A prefeitura do município decretou luto oficial de três dias . O crime chocou a cidade de pouco mais de 38 mil habitantes. Após tomarem conhecimento da tragédia, muitos moradores se concentraram em frente ao hospital onde as crianças foram encaminhadas.

No decreto, o prefeito Tiago Rocha (PSL) considera o falecimento das crianças e determina luto oficial válido desta quinta-feira (28) até o próximo sábado (30).

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O CRIME

As investigações mostram que o adolescente usou uma faca para matar a irmã, de 11 anos, e o primo, de 6 anos. Ele ainda portava uma outra faca, que segundo o delegado Rafael Caliman, seria utilizada para tentar matar o pai do menino.

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