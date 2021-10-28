Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Gabriel da Palha

Bombeiros vão homenagear crianças assassinadas por adolescente no ES

A homenagem dos bombeiros será realizada na tarde desta quinta-feira (28); a prefeitura do município decretou luto oficial de três dias

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 out 2021 às 12:38
Corpo de Bombeiros vai fazer uma homenagem às crianças mortas nesta quarta-feira (27), em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. Um adolescente de 16 anos matou a facadas a irmã, de 11 anos, e o primo, de 6 anos, Ele confessou à Polícia Civil o crime e revelou que ainda queria matar o pai do menino
A homenagem dos bombeiros será realizada na tarde desta quinta-feira (28). Por nota, a corporação informou que o cortejo vai sair da Igreja Luterana, onde ocorre o velório, em direção ao cemitério onde as crianças serão enterradas.
"O Corpo de Bombeiros fará uma homenagem as crianças, levando os caixões em caminhão aberto, saindo da Igreja Luterana, pela rua Manoel Inácio da Silva (Centro), passando em frente ao Supermercado De Nadai, semáforo do Banestes, segue pela av. Graciano Neves até o posto Bayer e retorna descendo pela Rua da Polícia Militar e segue sentido Posto Girassol até o cemitério Luterano no Bley."
Igreja Luterana, em São Gabriel da Palha, onde as crianças estão sendo veladas Crédito: Alessandro Bacheti

CIDADE EM LUTO DE TRÊS DIAS

A prefeitura do município decretou luto oficial de três dias. O crime chocou a cidade de pouco mais de 38 mil habitantes. Após tomarem conhecimento da tragédia, muitos moradores se concentraram em frente ao hospital onde as crianças foram encaminhadas.
No decreto, o prefeito Tiago Rocha (PSL) considera o falecimento das crianças e determina luto oficial válido desta quinta-feira (28) até o próximo sábado (30).

O CRIME

As investigações mostram que o adolescente usou uma faca para matar a irmã, de 11 anos, e o primo, de 6 anos. Ele ainda portava uma outra faca, que segundo o delegado Rafael Caliman, seria utilizada para tentar matar o pai do menino.
Em depoimento, o adolescente ainda confessou que fez o uso de drogas na manhã antes de cometer o crime. Questionado sobre a motivação, citou um traumas de infância, sem relatar quais.
Após prestar depoimento à polícia, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo a duplo homicídio e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, no Norte do Estado.

Por que os nomes não foram divulgados?

Tanto os nomes das vítimas como o do suspeito não foram divulgados para preservar a identidade do adolescente, em cumprimento ao que é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Você pode acessar o estatuto na íntegra clicando aqui.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após adolescente matar irmã e primo no ES, cidade decreta luto

Adolescente que matou irmã e primo no ES confessou que usou drogas, diz polícia

Adolescente que matou irmã e primo no ES pretendia assassinar mais uma pessoa

Adolescente é suspeito de matar crianças em São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Gabriel da Palha ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/05/2026
Imagem BBC Brasil
Saque do FGTS, veto a bets: o que se sabe do programa de renegociação de dívidas anunciado por Lula
Trabalhar é um direito: por uma inclusão real e sustentável para todos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados