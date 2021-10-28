Adolescente que matou irmã e primo no ES confessou que usou drogas, diz polícia

Caliman explicou ao repórter Alessandro Bacheti que, durante o depoimento, o adolescente apresentou versões contraditórias, citando um trauma de infância como possível motivação para o crime e confessou que usou drogas.

"As versões apresentadas por ele foram meio contraditórias, ele falou sobre algum tipo de trauma de infância, que teria possivelmente cometido esse crime como uma forma de vingança. Então perguntamos a ele por que escolher as crianças inocentes, momento em que ele ficou até em silêncio, é difícil definir uma motivação, se é que existia, para o cometimento do ato infracional", explicou.

"Ele confessou que teria usado drogas na manhã do dia do crime" Rafael Caliman - Delegado São Gabriel da Palha

"Esse jovem não tinha, aparentemente, nenhuma passagem pela delegacia, não era conhecido pelas autoridades. O que a gente sabe é que era apenas um usuário de drogas", completou.

À noite, segundo o delegado, o adolescente foi encaminhado para o promotor de plantão e para o juiz, que já determinou a internação provisória dele por 45 dias.

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INVESTIGAÇÕES CONTINUAM

O delegado ressalta que vai iniciar as oitivas com os populares para entender o caso. "Vamos ouvir familiares, vizinhos. A gente quer saber como era a relação dele com as crianças e com os familiares, se realmente exista algum tipo de trauma, um problema anterior que pudesse motivá-lo a esfaquear a irmã e o primo.

PRETENDIA MATAR O PAI DO MENINO

Ainda de acordo com Caliman, foram apreendidas duas facas, e o adolescente afirmou que usou uma delas para assassinar a irmã e o primo e usaria a outra para matar o genitor da criança de 6 anos, o menino.

"Não ficou muito claro os motivos dele tentar fazer isso e a gente também não sabe se ele chegou a investir contra o homem, porque ele estava sem condições de falar ontem à tarde", frisou.

"Ele falava algumas coisas desconexas, não tem uma base para cometer um ato dessa barbaridade" Rafael Caliman - Delegado São Gabriel da Palha

Facas apreendidas pela polícia após assassinato de crianças em São Gabriel da Palha Crédito: Polícia Civil

MUNICÍPIO EM LUTO

A Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que vai decretar luto oficial. A comoção foi grande no município, com muitos populares na frente do hospital onde as crianças foram encaminhadas.

O velório começou às 6 da manhã desta quinta-feira (28), na Igreja Luterana. O culto de corpo presente será às 15h e o sepultamento vai ocorrer no Cemitério da Igreja Luterana do Córrego Bley.