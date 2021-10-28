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Operação Sicário

Polícia faz operação contra o tráfico e assassinatos em bairros de Vitória

A nova fase da Operação Sicário compreende os bairros do Território do Bem, integrado pelo Bairro da Penha e adjacências

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 07:51

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 out 2021 às 07:51
Operação Sicário no bairro São Benedito, em Vitória
Operação Sicário no São Benedito, em Vitória Crédito: Fabrício Christ
Pelo menos quatro bairros de Vitória são alvos de uma nova fase da Operação Sicário, da Polícia Civil, nesta quinta-feira (28).
A ação, realizada nos bairros Itararé, da Penha, Gurigica e São Benedito, contou com o apoio de um helicóptero. 
O trabalho é um desdobramento da operação deflagrada no dia 17 de setembro, que visa a prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e assassinatos.
O titular do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Romualdo Gianordolli, explicou à reportagem da TV Gazeta que, de um total de 35 mandados de prisão, 25 já foram cumpridos.
No dia 14 deste mês, duas pessoas foram presas e armas e drogas foram apreendidas

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