Polícia faz operação contra o tráfico e assassinatos em bairros de Vitória

Pelo menos quatro bairros de Vitória são alvos de uma nova fase da Operação Sicário, da Polícia Civil, nesta quinta-feira (28).
A ação, realizada nos bairros Itararé, da Penha, Gurigica e São Benedito, contou com o apoio de um helicóptero.
O trabalho é um desdobramento da operação deflagrada no dia 17 de setembro, que visa a prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e assassinatos.
O titular do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Romualdo Gianordolli, explicou à reportagem da TV Gazeta que, de um total de 35 mandados de prisão, 25 já foram cumpridos.
No dia 14 deste mês, duas pessoas foram presas e armas e drogas foram apreendidas.