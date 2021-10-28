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Enseada de Jacaraípe

Comerciante morre em acidente entre carro e ônibus na Serra

Segundo testemunhas, Volkswagen Gol bateu de frente com coletivo do Sistema Transcol ao realizar uma ultrapassagem, na noite desta quarta-feira (27)

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 22:01

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 out 2021 às 22:01
Serra
Acidente entre carro e ônibus em Enseada de Jacaraípe matou comerciante Crédito: Caíque Verli
O comerciante Elcio dos Santos Ferreira, de 42 anos, morreu em um acidente envolvendo o carro que ele conduzia e um ônibus da linha 818 (Enseada de Jacaraípe/ T. Jacaraípe) do Sistema Transcol, por volta das 19h30 desta quarta-feira (27), na Avenida Abdo Saad, no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra. Segundo informações da ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros, a vítima havia ficado presa às ferragens do Volkswagen Gol.
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local e apurou, com testemunhas, que o carro seguia no sentido Nova Almeida - Jacaraípe e o veículo foi ultrapassar outro carro, mas acabou batendo de frente com o ônibus, que iria entrar em na rua Sacramento, no mesmo bairro.
Ainda segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o motorista estava sozinho no carro. No ônibus havia cerca de 15 pessoas, que não tiveram ferimentos graves.
O motorista do coletivo prestou depoimento e confirmou à polícia a informação de testemunhas de que o condutor do carro fez uma ultrapassagem segundos antes da batida.
Acidente na Serra
Elcio dos Santos Ferreira morreu após acidente entre ônibus e carro Crédito: Arquivo da família
Elcio dos Santos Ferreira era dono de um quiosque na região. Amigos da vítima contaram que o comerciante estava de folga na noite desta quarta e havia acabado de sair da casa de familiares quando sofreu o acidente.
O acidente é investigado pela Polícia Civil, que fez uma perícia no carro e no ônibus.

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