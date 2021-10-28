Comerciante morre em acidente entre carro e ônibus na Serra

Acidente entre carro e ônibus em Enseada de Jacaraípe matou comerciante Crédito: Caíque Verli

O comerciante Elcio dos Santos Ferreira, de 42 anos, morreu em um acidente envolvendo o carro que ele conduzia e um ônibus da linha 818 (Enseada de Jacaraípe/ T. Jacaraípe) do Sistema Transcol , por volta das 19h30 desta quarta-feira (27), na Avenida Abdo Saad, no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra . Segundo informações da ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros, a vítima havia ficado presa às ferragens do Volkswagen Gol.

27/10 às 20h08min | Enseada de Jacaraípe/Serra – Atendimento Pré-Hospitalar: Colisão Ônibus e automóvel. Guarnição chega ao local de uma ocorrência de colisão entre ônibus e carro, com uma vítima grave presa às ferragens.#193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) October 27, 2021

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local e apurou, com testemunhas, que o carro seguia no sentido Nova Almeida - Jacaraípe e o veículo foi ultrapassar outro carro, mas acabou batendo de frente com o ônibus, que iria entrar em na rua Sacramento, no mesmo bairro.

Ainda segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o motorista estava sozinho no carro. No ônibus havia cerca de 15 pessoas, que não tiveram ferimentos graves.

O motorista do coletivo prestou depoimento e confirmou à polícia a informação de testemunhas de que o condutor do carro fez uma ultrapassagem segundos antes da batida.

Elcio dos Santos Ferreira morreu após acidente entre ônibus e carro Crédito: Arquivo da família

Elcio dos Santos Ferreira era dono de um quiosque na região. Amigos da vítima contaram que o comerciante estava de folga na noite desta quarta e havia acabado de sair da casa de familiares quando sofreu o acidente.