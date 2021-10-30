Vídeo: homem é preso após render funcionária de supermercado no ES

Your browser does not support the video tag.

A corporação foi acionada após receber informações de um roubo a um estabelecimento comercial. Ao perceber a chegada dos policiais, um indivíduo fugiu pelos fundos do comércio. Já o comparsa, ao ver que estava cercado, chegou a fazer uma das funcionárias de refém. Posteriormente, ele escondeu a arma e se rendeu.