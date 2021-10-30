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Em flagrante

Vídeo: homem é preso após render funcionária de supermercado no ES

Dois homens estariam envolvidos no roubo e um deles, ao notar a chegada da polícia, fez a mulher refém. Caso aconteceu em Pinheiros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 out 2021 às 18:55

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 18:55

Um assalto a um supermercado no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, terminou com uma funcionaria refém na tarde deste sábado (30). Segundo a Polícia Militar, dois homens estariam envolvidos no roubo e um deles, ao notar a chegada dos policiais, fez a mulher refém. Depois ele acabou se entregando e foi detido em flagrante.
A corporação foi acionada após receber informações de um roubo a um estabelecimento comercial. Ao perceber a chegada dos policiais, um indivíduo fugiu pelos fundos do comércio. Já o comparsa, ao ver que estava cercado, chegou a fazer uma das funcionárias de refém. Posteriormente, ele escondeu a arma e se rendeu.
homem é detido após render funcionária de supermercado em Pinheiros
Arma e bolsa com dinheiro foram apreendidas com homem após assalto Crédito: Polícia Militar
Com o homem detido foi apreendido uma arma calibre .38 com munição e uma bolsa contendo grande quantidade de dinheiro. A Polícia Militar não informou se o outro indivíduo foi localizado.
Polícia Civil, por meio de nota, informou que a ocorrência ainda não foi entregue à Delegacia de São Mateus. 

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