Vídeo: homem é preso após render funcionária de supermercado no ES

Um assalto a um supermercado no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, terminou com uma funcionaria refém na tarde deste sábado (30). Segundo a Polícia Militar, dois homens estariam envolvidos no roubo e um deles, ao notar a chegada dos policiais, fez a mulher refém. Depois ele acabou se entregando e foi detido em flagrante.
A corporação foi acionada após receber informações de um roubo a um estabelecimento comercial. Ao perceber a chegada dos policiais, um indivíduo fugiu pelos fundos do comércio. Já o comparsa, ao ver que estava cercado, chegou a fazer uma das funcionárias de refém. Posteriormente, ele escondeu a arma e se rendeu.
Com o homem detido foi apreendido uma arma calibre .38 com munição e uma bolsa contendo grande quantidade de dinheiro. A Polícia Militar não informou se o outro indivíduo foi localizado.
A Polícia Civil, por meio de nota, informou que a ocorrência ainda não foi entregue à Delegacia de São Mateus.