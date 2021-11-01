Inspetor penitenciário reage a assalto e atira contra suspeito em Vila Velha

Um inspetor penitenciário de 50 anos reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um dos suspeitos na tarde deste domingo (31), no bairro São Torquato, em Vila Velha. Segundo testemunhas que conversaram com o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, os três homens abordaram o inspetor quando ele estava chegando de carro em casa.
O inspetor informou, para a Polícia Militar, que, ao se identificar como inspetor penitenciário e dar voz de prisão, o homem apontou uma arma em sua direção. Neste momento, o inspetor efetuou um disparo, que atingiu um dos suspeitos. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir.
O homem baleado foi socorrido pelo Samu e levado pro Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. O inspetor foi levado para a Delegacia em Vila Velha para prestar depoimento.
A Polícia Civil foi procurada para saber se vai investigar o caso, e informou, por nota, que a ocorrência ainda estava em andamento no Plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha, que realiza diligências.