Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Torquato

Inspetor penitenciário reage a assalto e atira contra suspeito em Vila Velha

Três homens abordaram o inspetor quando ele estava chegando de carro em casa no bairro São Torquato; um deles acabou baleado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 nov 2021 às 06:29

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 06:29

Suspeito de tentativa de assalto baleado por agente penal ficou caído aguardado a chega do Samu
Suspeito de tentativa de assalto baleado por inspetor penitenciário ficou caído aguardando a chega do Samu Crédito: Foto leitor
Um inspetor penitenciário de 50 anos reagiu a uma tentativa de assalto e baleou um dos suspeitos na tarde deste domingo (31), no bairro São Torquato, em Vila Velha. Segundo testemunhas que conversaram com o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, os três homens abordaram o inspetor quando ele estava chegando de carro em casa.
O inspetor informou, para a Polícia Militar, que, ao se identificar como inspetor penitenciário e dar voz de prisão, o homem apontou uma arma em sua direção. Neste momento, o inspetor efetuou um disparo, que atingiu um dos suspeitos. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir.
O homem baleado foi socorrido pelo Samu e levado pro Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. O inspetor foi levado para a Delegacia em Vila Velha para prestar depoimento.
Polícia Civil foi procurada para saber se vai investigar o caso, e informou, por nota, que a ocorrência ainda estava em andamento no Plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha, que realiza diligências.

Veja Também

Jovem é assassinada por engano dentro de condomínio no Sul do ES

Professor de Educação Física é morto após reagir a assalto em Guarapari

Discussão termina com homem morto durante jogo do Fla em bar de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados