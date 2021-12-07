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Ciclone em alto-mar

Temporais ganham força nesta terça-feira no Espírito Santo

Previsão do Climatempo mostra que a chuva deve se intensificar no Espírito Santo e pode cair granizo até o fim desta semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 dez 2021 às 06:49

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 06:49

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Tempo fechado em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A semana vai continuar chuvosa no Espírito Santo. Segundo o Climatempo, a chuva que chegou ao Estado deve se intensificar e a previsão é de que os temporais ganhem força nesta terça-feira (7).
A previsão do Climatempo mostra que a circulação dos ventos e a presença de um ciclone em alto-mar na altura da costa do Sudeste vão estimular a formação de nuvens muito carregadas em Minas Gerais e no território capixaba.
Com previsão de tempo instável, fica o alerta para temporais e chuva muito volumosa no Espírito Santo e no Norte de Minas. Ao longo do dia, os volumes acumulados podem causar transtornos nessas regiões, como alagamentos e queda de árvores.
Além da chuva se intensificar durante o dia nos dois Estados, há ainda a chance de queda de granizo até o fim desta semana.

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