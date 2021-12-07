Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

A previsão de chuva forte em boa parte do Espírito Santo para a última segunda-feira (6) se concretizou e, ao que tudo indica, os dias nublados e chuvosos permanecerão no Estado. Tanto que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas - um para chuvas intensas de nível "perigo potencial" e outro de "perigo" - para o Espírito Santo. Os avisos têm validade até as 10h da manhã desta quarta-feira (8).
O primeiro comunicado climático (em amarelo) se estende mais pelas regiões Serrana, Grande Vitória e ao Sul do Estado, porém algumas áreas ao Norte e Noroeste também estão contidas.
ALERTA AMARELO
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Nestas condições, podem ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, que podem oscilar entre 40-60 km/h. Ainda existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e ocorrência de descargas elétricas.
Já o alerta laranja, mais severo de acordo com a previsão do Inmet, é voltado aos municípios do Norte e Noroeste. Nestas cidades, a precipitação oscila entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm/dia. Já os ventos também sobem de velocidade, podendo chegar até 100 km/h.
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Em caso de rajadas de vento, o Instituto Nacional de Meteorologia orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de quedas de raios. Outra recomendação em caso de descargas elétricas é não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.