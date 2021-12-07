Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

Os dois alertas do Inmet para chuva englobam todas as regiões do ES até o meio da manhã desta quarta (8) Crédito: Reprodução/Inmet

O primeiro comunicado climático (em amarelo) se estende mais pelas regiões Serrana, Grande Vitória e ao Sul do Estado, porém algumas áreas ao Norte e Noroeste também estão contidas.

ALERTA AMARELO

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Nestas condições, podem ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, que podem oscilar entre 40-60 km/h. Ainda existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e ocorrência de descargas elétricas.

O tempo amanheceu chuvoso em Vitória e a meteorologia para os próximos dias prevê mais aguaceiros no ES Crédito: Vitor Jubini

Já o alerta laranja, mais severo de acordo com a previsão do Inmet, é voltado aos municípios do Norte e Noroeste. Nestas cidades, a precipitação oscila entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm/dia. Já os ventos também sobem de velocidade, podendo chegar até 100 km/h.

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Ibiraçu

Itaguaçu

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério