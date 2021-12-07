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"Perigo e perigo potencial"

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

Os avisos do Instituto Nacional de Meteorologia são válidos até a manhã desta quarta (8). Nas áreas em laranja, o risco é de temporais de até 60 mm/h
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 dez 2021 às 12:58

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:58

Chuva no ES
Os dois alertas do Inmet para chuva englobam todas as regiões do ES até o meio da manhã desta quarta (8) Crédito: Reprodução/Inmet
A previsão de chuva forte em boa parte do Espírito Santo para a última segunda-feira (6) se concretizou e, ao que tudo indica, os dias nublados e chuvosos permanecerão no Estado. Tanto que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas - um para chuvas intensas de nível "perigo potencial" e outro de "perigo" - para o Espírito Santo. Os avisos têm validade até as 10h da manhã desta quarta-feira (8).
O primeiro comunicado climático (em amarelo) se estende mais pelas regiões Serrana, Grande Vitória e ao Sul do Estado, porém algumas áreas ao Norte e Noroeste também estão contidas.

ALERTA AMARELO

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Nestas condições, podem ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, que podem oscilar entre 40-60 km/h. Ainda existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e ocorrência de descargas elétricas.
Chuva, chuvas no es, vitória, tempo fechado, guarda-chuva, tempo fechado
O tempo amanheceu chuvoso em Vitória e a meteorologia para os próximos dias prevê mais aguaceiros no ES Crédito: Vitor Jubini
Já o alerta laranja, mais severo de acordo com a previsão do Inmet, é voltado aos municípios do Norte e Noroeste. Nestas cidades, a precipitação oscila entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm/dia. Já os ventos também sobem de velocidade, podendo chegar até 100 km/h.
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
Em caso de rajadas de vento, o Instituto Nacional de Meteorologia orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de quedas de raios. Outra recomendação em caso de descargas elétricas é não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

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