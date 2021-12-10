Dezembro terá chuva de meteoros, cometa Leonard e eventos astronômicos

CHUVA DE METEOROS GEMINIDS
Cometa e meteoro: entenda a diferença
Em outra ocasião, o professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário da Vitória, Sérgio Bisch explicou a diferença entre os cometas e os meteoros: os primeiros são pedaços de rocha misturados com gelo; enquanto os segundos são pequenos fragmentos que atingem a atmosfera terrestre.
Ainda de acordo ele, os dois corpos também se apresentam de maneiras distintas no céu. "O cometa é como se fosse uma estrela e aparece parado para nós. Já o meteoro é visto como um risco, que dura apenas uma fração de segundos", esclareceu. Popularmente, os meteoros são chamados de estrelas cadentes.
ANOTE NA AGENDA
- Planetas visíveis (12/12 – 31/12): Durante o período, Vênus, Saturno e Júpiter podem aparecer no céu ao mesmo tempo, próximo ao horizonte Oeste. Por estar mais próximo do sol, Mercúrio será o primeiro a desaparecer, logo após o pôr do sol. Para distinguir cada um, temos: Mercúrio, mais próximo do horizonte, seguido por Vênus, o mais brilhante, então Saturno e finalmente Júpiter, o segundo mais brilhante no céu e o mais alto.
- Chuva de Meteoros Geminids (13/12 - 14/12): Na madrugada de segunda (13) e terça-feira (14), a chuva de meteoros geminídeas atinge seu pico. Os meteoros desta chuva são geralmente brilhantes e coloridos. A intensidade observada é diferente nos dois hemisférios da Terra, o hemisfério Norte é ligeiramente mais forte e o hemisfério Sul tem uma taxa mais baixa de meteoros. A chuva terá origem na região Oeste de Gêmeos. Localizada ao norte da constelação de Orion, onde observamos as famosas Três Marias.
- Vênus e cometa Leonard (17/12): Por volta das 19h30, Vênus estará em conjunção com o cometa Leonard (descoberto em janeiro). A conjunção entre cometas e planetas não acontece todos os dias, por isso este é um evento digno de atenção. Acima deles também estarão os planetas Júpiter e Saturno.
- Solstício de Verão (21/12): Cerca de uma semana após o pico das geminídeas, no dia 21, o Sol atinge o ponto mais meridional da esfera celeste e começa a retornar lentamente para o Norte. Este é o solstício, marcando o início do verão no hemisfério Sul, que é a estação mais quente do ano.
- Vênus e Mercúrio (28/12): Após a noite de 28 de dezembro de 2021, Mercúrio entrará em conjunção com Vênus em grande extensão! Na direção do horizonte Oeste, onde o Sol se põe, esta conjunção planetária pode ser observada. Já Marte estará em conjunção com a estrela Antares, alfa (mais brilhante) da constelação de Escorpião.
- Lua e Marte (31/12): No final da madrugada de 31 de dezembro de 2021, Marte entrará em conjunção com a fina Lua minguante. A estrela Antares também aparecerá à direita dessa vigorosa conjunção. Essa conjunção poderá ser visível no final da madrugada baixa em relação ao horizonte Leste, sentido onde o Sol nasce.