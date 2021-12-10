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De olho no céu

Dezembro terá chuva de meteoros, cometa Leonard e eventos astronômicos

Segundo o Gaturamo — Observatório Astronômico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) — também é possível visualizar ainda o alinhamento planetário entre Vênus, Júpiter, Saturno e a Lua.
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

10 dez 2021 às 18:53

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 18:53

Cometa Leonard será o mais brilhante do ano
Cometa Leonard será o mais brilhante do ano Crédito: Nasa | Dan Bartlett
Dezembro já é marcado pela chegada do verão, tão aguardado pelos amantes de praia e calor. Mas, além da nova estação, que dá as caras no próximo dia 21, o mês também contará com eventos astronômicos significativos.
Na última quinta-feira (9), conforme publicou a reportagem de A Gazeta, o alinhamento dos planetas com a Lua formam uma bela conjunção no céu. Ainda este mês, teremos a passagem do cometa Leonard e a maior chuva de meteoros do ano, a Geminids, da constelação de Gêmeos.
Segundo o Gaturamo — Observatório Astronômico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) — ainda é possível visualizar o alinhamento planetário entre Vênus, Júpiter, Saturno e a Lua.
A passagem do cometa, tão aguardada por quem gosta de acompanhar os eventos astronômicos, começa a ser observável — com uso de telescópio ou binóculos — a partir do dia 15: basta olhar em direção a constelação de Sagitário no Oeste do céu, onde o Sol se põe.
Aplicativos como o Sky Map, Stellarium e Star Chart podem ajudar a localizar melhor o objeto no céu. Leonard viaja a 250 quilômetros por hora e foi descoberto enquanto passava por Júpiter. Ele foi batizado de C/2021 A1 e é considerado um cometa ultrarrápido. A astronomia aponta que, mesmo com essa velocidade, para observadores amadores, essa bola gigante de gelo vai parecer uma pequena estrela.

CHUVA DE METEOROS GEMINIDS

De acordo com o Gaturamo, a chuva de meteoros geminídeas, a mais aguardada e a maior do ano, será possível observar, a olho nu. Também será possível visualizar o planeta Mercúrio junto com Vênus, Júpiter e Saturno.
O Observatório aponta que outros eventos possíveis de serem contemplados no final de 2021 são as conjunções entre Vênus e o cometa Leonard, Vênus e Mercúrio e, por fim, entre a Lua e Marte. Com tantos eventos já ocorrendo e os que ainda estão por vir, é importante anotar tudo para não perder nada.
Na madrugada de segunda (13) e terça-feira (14), a chuva de meteoros geminídeas atinge seu pico. "Os meteoros desta chuva são geralmente brilhantes e coloridos. A intensidade observada é diferente nos dois hemisférios da Terra, o hemisfério Norte é ligeiramente mais forte e o hemisfério Sul tem uma taxa mais baixa de meteoros", aponta o Gaturamo.
A chuva terá origem na região oeste de Gêmeos, por isso o nome "Geminids" ou geminídeas e fica localizada ao Norte da constelação de Orion, onde observamos as famosas Três Marias.

Cometa e meteoro: entenda a diferença

Em outra ocasião, o professor do departamento de física da Ufes e diretor técnico-científico do planetário da Vitória, Sérgio Bisch explicou a diferença entre os cometas e os meteoros: os primeiros são pedaços de rocha misturados com gelo; enquanto os segundos são pequenos fragmentos que atingem a atmosfera terrestre.

Ainda de acordo ele, os dois corpos também se apresentam de maneiras distintas no céu. "O cometa é como se fosse uma estrela e aparece parado para nós. Já o meteoro é visto como um risco, que dura apenas uma fração de segundos", esclareceu. Popularmente, os meteoros são chamados de estrelas cadentes.

ANOTE NA AGENDA

  • Planetas visíveis (12/12 – 31/12): Durante o período, Vênus, Saturno e Júpiter podem aparecer no céu ao mesmo tempo, próximo ao horizonte Oeste. Por estar mais próximo do sol, Mercúrio será o primeiro a desaparecer, logo após o pôr do sol. Para distinguir cada um, temos: Mercúrio, mais próximo do horizonte, seguido por Vênus, o mais brilhante, então Saturno e finalmente Júpiter, o segundo mais brilhante no céu e o mais alto.
  • Chuva de Meteoros Geminids (13/12 - 14/12): Na madrugada de segunda (13) e terça-feira (14), a chuva de meteoros geminídeas atinge seu pico. Os meteoros desta chuva são geralmente brilhantes e coloridos. A intensidade observada é diferente nos dois hemisférios da Terra, o hemisfério Norte é ligeiramente mais forte e o hemisfério Sul tem uma taxa mais baixa de meteoros. A chuva terá origem na região Oeste de Gêmeos. Localizada ao norte da constelação de Orion, onde observamos as famosas Três Marias.
  • Vênus e cometa Leonard (17/12): Por volta das 19h30, Vênus estará em conjunção com o cometa Leonard (descoberto em janeiro). A conjunção entre cometas e planetas não acontece todos os dias, por isso este é um evento digno de atenção. Acima deles também estarão os planetas Júpiter e Saturno. 
  • Solstício de Verão (21/12): Cerca de uma semana após o pico das geminídeas, no dia 21, o Sol atinge o ponto mais meridional da esfera celeste e começa a retornar lentamente para o Norte. Este é o solstício, marcando o início do verão no hemisfério Sul, que é a estação mais quente do ano.
  • Vênus e Mercúrio (28/12): Após a noite de 28 de dezembro de 2021, Mercúrio entrará em conjunção com Vênus em grande extensão! Na direção do horizonte Oeste, onde o Sol se põe, esta conjunção planetária pode ser observada. Já Marte estará em conjunção com a estrela Antares, alfa (mais brilhante) da constelação de Escorpião.
  • Lua e Marte (31/12): No final da madrugada de 31 de dezembro de 2021, Marte entrará em conjunção com a fina Lua minguante. A estrela Antares também aparecerá à direita dessa vigorosa conjunção. Essa conjunção poderá ser visível no final da madrugada baixa em relação ao horizonte Leste, sentido onde o Sol nasce.

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