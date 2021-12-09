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Conjunção entre Vênus, Júpiter, Saturno e Lua será visível do ES?

Segundo o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), planetas vão garantir um lindo balé de grandes astros. Confira detalhes
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 dez 2021 às 19:58

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 19:58

Conjunção de planetas acontece nesta quinta e sexta-feira (10)
Conjunção entre Lua e planetas acontece nesta quinta (9) e sexta-feira (10) Crédito: Goa Ufes / Stellarium
Se o tempo colaborar, os capixabas amantes da astronomia vão poder apreciar um bom espetáculo no céu nesta quinta (9) e sexta-feira (10). Segundo o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vênus, Saturno e Júpiter estarão alinhados no céu, logo após o pôr-do-sol. O fenômeno fica ainda mais especial, já que a Lua também resolveu se juntar aos planetas.
"A conjunção começa hoje (9) à noite, quando a fina Lua Crescente passa por Vênus para uma conjunção requintada", detalha o observatório.
A cada noite, a Lua se juntará a um planeta diferente: no dia 7 de dezembro, o satélite natural da Terra se juntou a Saturno; na quarta-feira, dia 8, juntou-se a Júpiter. Já nesta quinta (9) e sexta-feira (10) a Lua e os planetas formarão uma bela linha reta no céu do Sudoeste.

O que é conjunção?

A conjunção é um termo utilizado tanto na astrologia quanto na astronomia, e significa que, quando vistos de algum lugar (normalmente a Terra), dois corpos celestes aparecem perto um do outro no céu.

A boa notícia (apesar de ter que torcer para o tempo cooperar), é que não precisa de um telescópio para ver o balé dos astros. "São os mais brilhantes do céu noturno. Tudo é visível a olho nu, mesmo em cidades bem iluminadas", aponta o Gaturamo.
A dica é: tente observar os planetas após o pôr do sol, antes que o céu fique completamente escuro. "As conjunções emolduradas pelas cores degradê crepuscular são verdadeiros espetáculos no céu", aponta Márcio Malacarne, mestre em Astrofísica e coordenador do projeto.
Outra dica (diretamente da jornalista que vos escreve), é o aplicativo Stellarium — um software livre de astronomia para visualização do céu nos moldes de um planetário.
O programinha possui uma versão gratuita em aplicativo para Android e iOs, basta buscar na loja do seu celular. O Stellarium é bem intuitivo e ajuda os amantes amadores da astronomia a identificarem os planetas no céu.
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