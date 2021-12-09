Conjunção entre Vênus, Júpiter, Saturno e Lua será visível do ES?

Conjunção entre Lua e planetas acontece nesta quinta (9) e sexta-feira (10) Crédito: Goa Ufes / Stellarium

Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Se o tempo colaborar, os capixabas amantes da astronomia vão poder apreciar um bom espetáculo no céu nesta quinta (9) e sexta-feira (10). Segundo o, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Vênus, Saturno e Júpiter estarão alinhados no céu, logo após o pôr-do-sol. O fenômeno fica ainda mais especial, já que a Lua também resolveu se juntar aos planetas.

"A conjunção começa hoje (9) à noite, quando a fina Lua Crescente passa por Vênus para uma conjunção requintada", detalha o observatório.

A cada noite, a Lua se juntará a um planeta diferente: no dia 7 de dezembro, o satélite natural da Terra se juntou a Saturno; na quarta-feira, dia 8, juntou-se a Júpiter. Já nesta quinta (9) e sexta-feira (10) a Lua e os planetas formarão uma bela linha reta no céu do Sudoeste.

O que é conjunção? A conjunção é um termo utilizado tanto na astrologia quanto na astronomia, e significa que, quando vistos de algum lugar (normalmente a Terra), dois corpos celestes aparecem perto um do outro no céu.

A boa notícia (apesar de ter que torcer para o tempo cooperar), é que não precisa de um telescópio para ver o balé dos astros. "São os mais brilhantes do céu noturno. Tudo é visível a olho nu, mesmo em cidades bem iluminadas", aponta o Gaturamo.

A dica é: tente observar os planetas após o pôr do sol, antes que o céu fique completamente escuro. "As conjunções emolduradas pelas cores degradê crepuscular são verdadeiros espetáculos no céu", aponta Márcio Malacarne, mestre em Astrofísica e coordenador do projeto.

Outra dica (diretamente da jornalista que vos escreve), é o aplicativo Stellarium — um software livre de astronomia para visualização do céu nos moldes de um planetário.

O programinha possui uma versão gratuita em aplicativo para Android e iOs, basta buscar na loja do seu celular. O Stellarium é bem intuitivo e ajuda os amantes amadores da astronomia a identificarem os planetas no céu.