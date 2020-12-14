Vídeos: estação de Vitória fez 81 registros da chuva de meteoros Geminids

Geminids: câmera de monitoramento de meteoros em Vitória registrou fenômeno Crédito: Luciana Fontes | Divulgação

Geminids, chuva de meteoros da constelação de gêmeos. Mesmo com muita nebulosidade na Capital, uma estação de monitoramento localizada em A madrugada desta segunda-feira (14) foi marcada pela mais bela e esperada, chuva de meteoros da constelação de gêmeos. Mesmo com muita nebulosidade na Capital, uma estação de monitoramento localizada em Vitória registrou 81 meteoros.

Luciana Fontes, proprietária da estação, é associada da Exoss Citizen Science, que é uma organização sem fins lucrativos no Brasil com o objetivo de monitoramento e estudos de meteoros com metodologia científica. Veja vídeo.

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O período de observação da chuva de estrelas cadentes começou em 4 de dezembro e vai até o dia 17 deste mês  porém, o pico ocorreu nesta madrugada com a Geminids.

"A chuva de meteoros Geminids, que ocorre na constelação de Gêmeos, é proveniente dos fragmentos do asteroide Phaethon 3200*", afirma o astrônomo Marcelo De Cicco sobre a origem do fenômeno.

* Phaethon 3200 é um asteroide com características pouco usuais e que pode ser um cometa que perdeu seu material volátil.

Qualquer observador do Brasil pôde ver o fenômeno, desde que o céu estivesse sem nuvens ou com pouca nebulosidade. Com tempo e localização favoráveis, os moradores do Espírito Santo ainda podem assistir à chuva de meteoro nas próximas madrugadas, até o dia 17.

NO BRASIL

Luciana também enviou à reportagem de A Gazeta uma coletânea de registros da Geminids vista de outras partes do Brasil.