Vídeo: Rio Doce invade pista da ES 248 entre Colatina e Linhares

Meia pista da ES 248 entre Colatina e Linhares ficou alagada pela cheia do Rio Doce. Crédito: Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)

Os motoristas vão precisar ter muita atenção ao passar pelo km 50,6 da rodovia ES 248. O trecho que liga Colatina Linhares está parcialmente alagado por causa da cheia do Rio Doce . O local não está interditado ainda, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Mas os motoristas estão utilizando somente meia pista, já que a outra via está alagada.

Um condutor que passava pelo local enviou um vídeo para a reportagem de A Gazeta . Nas imagens é possível ver que os veículos que vêm de um sentido esperam enquanto os da outra pista passam.

Your browser does not support the video tag.

O aumento do volume de água passando pelas pontes ocorre pela incidência de chuva na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerai s. Em Colatina, a Defesa Civil atualizou o número de desalojados para 29 famílias.

Já em Linhares, 13 famílias estão desabrigadas e foram levadas para um ginásio esportivo. Nesta tarde, o Corpo de Bombeiros e o Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAer) trabalham no resgate de pelo menos outras 11 famílias ilhadas no município.

TENDÊNCIA DO NÍVEL DIMINUIR



O diretor da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, informou que a previsão é de que o nível do rio estabilize e comece a diminuir. Segundo ele, o nível atual do rio já está abaixo do que foi previsto anteriormente.

“Todos os municípios localizados acima do município de Linhares estão estabilizando, com a tendência de diminuir a cota. A previsão para quarta-feira era de que o rio chegasse a 5,90 metros, mas atingimos 5,78, o correspondente a 12 centímetros a menos”, explicou Antônio Carlos.

A Defesa Civil de Colatina também afirma a mesma tendência. O Rio Doce no município chegou a 7,79 metros nesta manhã de quinta-feira (13), mas baixou para 7,72 metros no início da tarde.