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ES 080

Carreta com blocos de pedra tomba e motorista morre em Colatina

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo tombou com o peso da carga. O trecho da rodovia, próximo à entrada da fazenda Mercadão, ficou interditado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2022 às 21:09

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 21:09

Motorista de carreta morre em acidente na ES 080, em Colatina
Motorista de carreta morre em acidente na ES 080, em Colatina Crédito: Polícia Militar
Carreta com blocos de pedra tomba e motorista morre em Colatina
Um motorista que dirigia uma carreta carregada com blocos de pedra morreu em um acidente no início da noite desta quarta-feira (12), no contorno da ES 080, em Colatina, Noroeste do Estado.
Segundo informações da Polícia Militar, o veículo tombou com o peso da carga. O trecho da rodovia, próximo à entrada da fazenda Mercadão, ficou totalmente interditado até o início da manhã desta quinta (13).
O motorista, identificado pela Polícia Militar como Claudinei da Silva Guerra, ficou preso às ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do corpo.
Motorista, foi identificado pela Polícia Militar como Claudinei da Silva Guerra.
Motorista foi identificado pela Polícia Militar como Claudinei da Silva Guerra Crédito: Polícia Militar

PISTA TOTALMENTE LIBERADA

A via ficou parcialmente interditada no começo da manhã desta quinta-feira (13). A carreta estava atravessada por toda a estrada e foi destombada por volta das 8h20. No final da manhã, a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos.
Rodovia ES 080 continua interditada em Colatina
Carreta ficou atravessada no contorno da Rodovia ES 080, em Colatina Crédito: Gabriela Fardin/TV Gazeta Noroeste
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso será investigado da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, que vai apurar as circunstâncias do fato. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Motorista de carreta morre em acidente na ES 080, em Colatina
Motorista de carreta morre em acidente na ES 080, em Colatina Crédito: Polícia Militar

Atualização

13/01/2022 - 12:20
Após a publicação da reportagem, no fim da manhã desta quinta-feira (13), a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos

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