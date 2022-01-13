Carreta com blocos de pedra tomba e motorista morre em Colatina
Um motorista que dirigia uma carreta carregada com blocos de pedra morreu em um acidente no início da noite desta quarta-feira (12), no contorno da ES 080, em Colatina, Noroeste do Estado.
Segundo informações da Polícia Militar, o veículo tombou com o peso da carga. O trecho da rodovia, próximo à entrada da fazenda Mercadão, ficou totalmente interditado até o início da manhã desta quinta (13).
O motorista, identificado pela Polícia Militar como Claudinei da Silva Guerra, ficou preso às ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do corpo.
PISTA TOTALMENTE LIBERADA
A via ficou parcialmente interditada no começo da manhã desta quinta-feira (13). A carreta estava atravessada por toda a estrada e foi destombada por volta das 8h20. No final da manhã, a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso será investigado da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, que vai apurar as circunstâncias do fato. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Atualização
13/01/2022 - 12:20
Após a publicação da reportagem, no fim da manhã desta quinta-feira (13), a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos