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ES 487

Com cheia de rio, rodovia no interior de Itapemirim é interditada

Segundo a administração do município, nove famílias que moram às margens do rio já deixaram suas casas sob o risco de alagamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2022 às 13:21

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:21

Defesa Civil interdita Rodovia do Penedo
Defesa Civil interdita Rodovia do Penedo Crédito: Leonai Gomes /PMI
A Rodovia do Penedo, que liga a ES-487 à ES-060 (Rodovia do Sol) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi interditada na manhã desta quarta-feira (12) por conta da elevação do nível do Rio Itapemirim. Nove famílias foram abrigadas em casas de parentes, por risco de alagamento.
Segundo a prefeitura de Itapemirim, o rio que corta o município subiu 2,5 metros após as chuvas no final de semana. Com a subida das águas na cabeceira e em outros municípios, a água ocupou um pequeno trecho da rodovia, além das áreas de pastagens ao redor da Rodovia do Penedo.

Rodovia do Penedo é interditada

A Defesa Civil informou que continua fazendo o monitoramento do nível do rio, alertando a população das localidades de Coqueiros, Paineiras, Luanda e Beira Rio para que deixem as casas sob o risco de alagamento. Não há registro de desabrigados.
A opção para o motorista que trafega pela ES-487 é passar pelo Centro de Itapemirim, seguir pela Barra e o Pontal, em Marataízes, até acessar a Rodovia do Sol e vice-versa.

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