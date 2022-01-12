Com cheia de rio, rodovia no interior de Itapemirim é interditada

Defesa Civil interdita Rodovia do Penedo Crédito: Leonai Gomes /PMI

A Rodovia do Penedo, que liga a ES-487 à ES-060 (Rodovia do Sol) em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , foi interditada na manhã desta quarta-feira (12) por conta da elevação do nível do Rio Itapemirim. Nove famílias foram abrigadas em casas de parentes, por risco de alagamento.

Segundo a prefeitura de Itapemirim, o rio que corta o município subiu 2,5 metros após as chuvas no final de semana. Com a subida das águas na cabeceira e em outros municípios, a água ocupou um pequeno trecho da rodovia, além das áreas de pastagens ao redor da Rodovia do Penedo.

Rodovia do Penedo é interditada

A Defesa Civil informou que continua fazendo o monitoramento do nível do rio, alertando a população das localidades de Coqueiros, Paineiras, Luanda e Beira Rio para que deixem as casas sob o risco de alagamento. Não há registro de desabrigados.