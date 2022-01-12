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Chuvas afetaram

Orla de Camburi tem sequência de postes apagados em Vitória

Questionada sobre a situação, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou, em nota, que equipes trabalham para que a iluminação na orla seja retomada o quanto antes
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 jan 2022 às 21:32

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 21:32

Quem passou pelo trecho da orla de Camburi, em Vitória, próximo ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, na noite desta terça-feira (11), observou uma sequência de postes apagados. O apagão chamou a atenção principalmente de quem passava no breu de bicicleta ou a pé.
Questionada sobre a situação, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou, em nota, que equipes trabalham para que a iluminação na orla de Camburi seja retomada o quanto antes, e que as chuvas das últimas semanas afetaram o trabalho.
Também acionada sobre a causa da falta de energia nos postes, a pasta informou que está sendo realizado um trabalho de manutenção regular, que teve início no quiosque 7 e terminará no quiosque 1.

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