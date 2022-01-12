Orla de Camburi tem sequência de postes apagados em Vitória

Quem passou pelo trecho da orla de Camburi, em Vitória, próximo ao Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, na noite desta terça-feira (11), observou uma sequência de postes apagados. O apagão chamou a atenção principalmente de quem passava no breu de bicicleta ou a pé.
Questionada sobre a situação, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou, em nota, que equipes trabalham para que a iluminação na orla de Camburi seja retomada o quanto antes, e que as chuvas das últimas semanas afetaram o trabalho.
Também acionada sobre a causa da falta de energia nos postes, a pasta informou que está sendo realizado um trabalho de manutenção regular, que teve início no quiosque 7 e terminará no quiosque 1.