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Acidente de trabalho

Trabalhador prende as mãos em máquina de carne em açougue de Ibitirama

A vítima foi levada para o hospital de Cachoeiro de Itapemirim, onde será verificada a necessidade de reconstrução dos dedos feridos no acidente
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 jan 2022 às 19:29

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:29

Um homem prendeu as mãos em uma máquina destinada a amaciar carne em um açougue localizado no município de Ibitirama, no Sul do Espírito Santo. O acidente, que feriu gravemente as mãos do trabalhador, aconteceu na tarde de segunda-feira (10).
Trabalhador prende as mãos em máquina de carne em açougue em Ibitirama
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento das mãos Crédito: Divulgação | 3º Batalhão do CBMES
Segundo as informações divulgadas pelo 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi atendida pelos militares da 2ª companhia de Guaçuí.
Em seguida, a vítima foi levada para o pronto-socorro. E, no local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento das mãos.
Feito o procedimento, o homem foi encaminhado para o hospital de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a necessidade de reconstrução dos dedos feridos no acidente.

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