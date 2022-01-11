Trabalhador prende as mãos em máquina de carne em açougue de Ibitirama

Um homem prendeu as mãos em uma máquina destinada a amaciar carne em um açougue localizado no município de Ibitirama, no Sul do Espírito Santo. O acidente, que feriu gravemente as mãos do trabalhador, aconteceu na tarde de segunda-feira (10).
Segundo as informações divulgadas pelo 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi atendida pelos militares da 2ª companhia de Guaçuí.
Em seguida, a vítima foi levada para o pronto-socorro. E, no local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento das mãos.
Feito o procedimento, o homem foi encaminhado para o hospital de Cachoeiro de Itapemirim para verificar a necessidade de reconstrução dos dedos feridos no acidente.