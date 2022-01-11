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Carro bate e destrói estação de aluguel de bicicletas em Vitória

Motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Publicado em 

11 jan 2022 às 17:53

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:53

Uma estação de aluguel de bicicletas amanheceu destruída nesta terça-feira (11), no Parque Moscoso, no Centro de Vitória, após um carro ter batido no local durante a madrugada.
Ao menos duas bicicletas foram amassadas e a estação do Bike Vitória chegou a se soltar do chão com o impacto. No espaço era possível encontrar pedaços de materiais que podem ser do carro.
Centro
Carro bateu em estação do Bike Vitória e destruiu bicicletas Crédito: Marcela Zambom
A Guarda Municipal e a Polícia Militar atenderam a ocorrência por volta das 0h20. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o motorista que causou o acidente apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Segundo a PM, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O nome do motorista não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. O valor da fiança não foi divulgado.
Por volta das 17h desta terça-feira (11), a prefeitura notificou os usuários do serviço Bike Vitória com o aviso de que a estação ficará inativa momentaneamente, e afirma que trabalha para repará-la o mais breve possível.
Com informações do G1 ES

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