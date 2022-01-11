Convento da Penha amplia funcionamento durante o verão; veja a programação

O Convento da Penha, cartão postal do Espírito Santo, ampliará o horário de funcionamento e deverá realizar mais missas no Campinho (área externa) até o período de carnaval para atender à crescente demanda de visitantes e turistas. A iniciativa tem o objetivo de acolher mais fiéis, que muitas vezes viajam de outros Estados e até de outros países e desejam conhecer o santuário.
A medida passa a valer já a partir do próximo sábado (15). Assim, os turistas que estão de passagem pela Grande Vitória podem aproveitar as praias capixabas ou os outros pontos turísticos e subirem ao Convento no mesmo dia, por exemplo, para a celebração da Santa Eucaristia.
De acordo com o Guardião do Convento, Frei Djalmo, a ideia é permitir aos visitantes mais horários e melhor distribuí-los em mais tempo de funcionamento. "Na prática, havia um espaçamento muito grande entre uma missa e outra, agora nós vamos possibilitar mais horários, caso alguém perca uma cerimônia, pode subir até a capela para rezar e quando estiver descendo, pode participar de uma missa", comentou.
Frei Djalmo reiterou que só foi possível planejar os novos horários de funcionamento do Convento porque as condições sanitárias permitiram, uma vez que a quantidade de pessoas vacinadas é satisfatória. "Graças a Deus muitas pessoas aderiram à vacinação contra a Covid-19, e com isso a gente conseguiu pensar em uma programação de verão, ao menos até o carnaval, para acolher melhor as pessoas. A vacina é importante, pois nos dá essa segurança em avançarmos, devagar, com cautela, com cuidado, em novas atividades em novos horários", acrescentou.
Os frades não descartam a possibilidade de estender os novos horários mesmo com o fim do verão. Há expectativa de que, até a Festa da Penha — neste ano realizada entre 17 e 25 de abril, o Convento continue a oferecer mais celebrações eucarísticas e horários mais estendidos para visitação. "Temos uma reunião com a comissão organizadora da festividade católica no início de fevereiro, lá vamos analisar o cenário atual da pandemia no Espírito Santo e diante disso será possível planejar alguns passos importantes", disse.
Uma outra novidade anunciada pelo novo Guardião e Reitor do Convento da Penha, é a realização de algumas missas na capela no alto do Convento. "Por enquanto nós ainda vamos fazer aqui no Campinho as missas, mas nosso desejo é de que, aos poucos, na medida do possível, se a gente se cuidar, fazermos nossas celebrações lá dentro do Santuário. Enquanto isso ainda não for possível, vamos fazer as nossas celebrações das missas no Campinho", finalizou.
Como fica o funcionamento a partir do dia 15 de janeiro
Missas presenciais no Campinho:
- Segunda a sexta - 7h, 9h, 10h30, 15h (também transmitida pelas redes sociais) e 17h
- Sábados- 7h, 9h, 10h30, 15h (também transmitida pelas redes sociais), 17h e 19h
- Domingos - 5h, 7h, 9h (também transmitida pelas redes sociais), 10h30, 15h e 17h
Confissões (sem necessidade de agendamento)
- Diariamente - 8h30 às 11h e 14h às 16h
Portão de acesso ao Campinho
- Segunda a sexta - 6h às 17h30
- Sábado - 6h às 19h30
- Domingo - 4h às 17h30
Visitas ao Santuário
- Segunda a sábado: a Capela fica aberta ao público de 6h às 17h30, apenas para oração pessoal e visitação.
- Domingos: a Capela fica aberta ao público de 4h às 17h30, apenas para oração pessoal e visitação.
Secretaria e Sala dos Milagres
- Diariamente: 8h às 16h
Lanchonete
- Segunda a sábado: 8h às 16h
- Domingos: 8h às 17h
Capela de São Francisco
- Diariamente: 7h às 17h
Vans de transporte
- Segunda a sexta: 6h às 18h30
- Sábado: 6h às 20h30
- Domingo: 4h30 às 18h30
Subida de automóveis
Acesso liberado aos primeiros quarenta (40) automóveis que chegarem para a Missa das 7h (de segunda a sábado) e Missa das 5h (aos domingos), após este horário ou atingindo o limite de vagas, a subida de automóveis ficará restrita àqueles que estiverem transportando bebês de colo, idosos com dificuldade de locomoção e portadores de necessidades especiais. As vans funcionam normalmente.
Durante as Missas não é permitida a subida de automóveis ainda que estejam nas condições permitidas acima.
É importante ressaltar o uso obrigatório de máscara, álcool (em gel ou 70%) e o distanciamento social.
Informações adicionais:
- Insolação: O Campinho não conta com muitos espaços sombreados e, à medida que os relógios avançam, o sol se torna mais marcante. Diante disso, nas Missas realizadas no período em que há maior incidência de sol, para diminuir o efeito da insolação, sugerimos que os fiéis utilizem bonés, chapéus ou mesmo sombrinhas.
- Devotos e visitantes: ao Convento se dirigem pessoas com diversas motivações. Merece destaque o sem número de pessoas que sobem a Montanha Sagrada para o encontro com o Senhor; ao mesmo tempo, nota-se crescente frequência dos que sobem com objetivos de recreação e turismo, especialmente a partir da metade da manhã. Aos que visitam o Convento para a prática de atividade física, ressaltamos: respeite sempre o fiel devoto e o espaço religioso.
- Visitas seguras: mesmo se tratando de espaço aberto, há alerta ao povo quanto à obrigatoriedade do uso da máscara, além do distanciamento e uso de álcool em geral. Por isso, para tirar uma foto, por exemplo, os visitantes podem tirar a máscara, para a comunhão também. Já noutros momentos, o uso da máscara é indispensável.
- Clima de oração: uma vez que a Capela está aberta apenas para visitação e oração pessoal, atenção ao clima de oração e recolhimento que o próprio local sugere. Ao visitar o interior da Capela de Nossa Senhora da Penha, mantenha o silêncio. Ah, e cuidado com os trajes! Não é permitido acessar o Santuário utilizando roupas de banho ou trajes inadequados para o ambiente.