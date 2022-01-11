Convento da Penha amplia funcionamento durante o verão; veja a programação

Convento da Penha , cartão postal do Espírito Santo, ampliará o horário de funcionamento e deverá realizar mais missas no Campinho (área externa) até o período de carnaval para atender à crescente demanda de visitantes e turistas. A iniciativa tem o objetivo de acolher mais fiéis, que muitas vezes viajam de outros Estados e até de outros países e desejam conhecer o santuário.

A medida passa a valer já a partir do próximo sábado (15). Assim, os turistas que estão de passagem pela Grande Vitória podem aproveitar as praias capixabas ou os outros pontos turísticos e subirem ao Convento no mesmo dia, por exemplo, para a celebração da Santa Eucaristia.

De acordo com o Guardião do Convento, Frei Djalmo, a ideia é permitir aos visitantes mais horários e melhor distribuí-los em mais tempo de funcionamento. "Na prática, havia um espaçamento muito grande entre uma missa e outra, agora nós vamos possibilitar mais horários, caso alguém perca uma cerimônia, pode subir até a capela para rezar e quando estiver descendo, pode participar de uma missa", comentou.

Visitantes no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

Frei Djalmo reiterou que só foi possível planejar os novos horários de funcionamento do Convento porque as condições sanitárias permitiram, uma vez que a quantidade de pessoas vacinadas é satisfatória. "Graças a Deus muitas pessoas aderiram à vacinação contra a Covid-19, e com isso a gente conseguiu pensar em uma programação de verão, ao menos até o carnaval, para acolher melhor as pessoas. A vacina é importante, pois nos dá essa segurança em avançarmos, devagar, com cautela, com cuidado, em novas atividades em novos horários", acrescentou.

Os frades não descartam a possibilidade de estender os novos horários mesmo com o fim do verão. Há expectativa de que, até a Festa da Penha — neste ano realizada entre 17 e 25 de abril, o Convento continue a oferecer mais celebrações eucarísticas e horários mais estendidos para visitação. "Temos uma reunião com a comissão organizadora da festividade católica no início de fevereiro, lá vamos analisar o cenário atual da pandemia no Espírito Santo e diante disso será possível planejar alguns passos importantes", disse.

Uma outra novidade anunciada pelo novo Guardião e Reitor do Convento da Penha, é a realização de algumas missas na capela no alto do Convento. "Por enquanto nós ainda vamos fazer aqui no Campinho as missas, mas nosso desejo é de que, aos poucos, na medida do possível, se a gente se cuidar, fazermos nossas celebrações lá dentro do Santuário. Enquanto isso ainda não for possível, vamos fazer as nossas celebrações das missas no Campinho", finalizou.

Como fica o funcionamento a partir do dia 15 de janeiro

Missas presenciais no Campinho:

Segunda a sexta - 7h, 9h, 10h30, 15h (também transmitida pelas redes sociais) e 17h

Sábados- 7h, 9h, 10h30, 15h (também transmitida pelas redes sociais), 17h e 19h

Domingos - 5h, 7h, 9h (também transmitida pelas redes sociais), 10h30, 15h e 17h

Confissões (sem necessidade de agendamento)

Diariamente - 8h30 às 11h e 14h às 16h

Portão de acesso ao Campinho

Segunda a sexta - 6h às 17h30

Sábado - 6h às 19h30

Domingo - 4h às 17h30

Visitas ao Santuário

Segunda a sábado: a Capela fica aberta ao público de 6h às 17h30, apenas para oração pessoal e visitação.

Domingos: a Capela fica aberta ao público de 4h às 17h30, apenas para oração pessoal e visitação.

Secretaria e Sala dos Milagres

Diariamente: 8h às 16h



Lanchonete

Segunda a sábado: 8h às 16h

Domingos: 8h às 17h

Capela de São Francisco

Diariamente: 7h às 17h

Vans de transporte

Segunda a sexta: 6h às 18h30

Sábado: 6h às 20h30

Domingo: 4h30 às 18h30

Subida de automóveis

Acesso liberado aos primeiros quarenta (40) automóveis que chegarem para a Missa das 7h (de segunda a sábado) e Missa das 5h (aos domingos), após este horário ou atingindo o limite de vagas, a subida de automóveis ficará restrita àqueles que estiverem transportando bebês de colo, idosos com dificuldade de locomoção e portadores de necessidades especiais. As vans funcionam normalmente.

Durante as Missas não é permitida a subida de automóveis ainda que estejam nas condições permitidas acima.

É importante ressaltar o uso obrigatório de máscara, álcool (em gel ou 70%) e o distanciamento social.

Informações adicionais: