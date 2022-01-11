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Moradores foram realocados

Unidade de condomínio pega fogo no bairro Ourimar, na Serra

O incêndio atingiu o quarto andar de um dos blocos do condomínio Vista de Manguinhos na noite de segunda (10); segundo a Defesa Civil, não houve grande danos estruturais
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jan 2022 às 14:53

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 14:53

Prédio no bairro Ourimar, em Manguinhos, foi interditado depois de incêndio
Prédio no bairro Ourimar, em Manguinhos, foi interditado depois de incêndio Crédito: Leitor de A Gazeta
Um prédio do condomínio Vista de Manguinhos, que fica no bairro Ourimar, na Serra, foi interditado pela Defesa Civil na madrugada desta terça-feira (11) após um incêndio atingir o quarto andar.
De acordo com o órgão, não houve grandes danos à estrutura do edifício, mas os moradores do bloco afetado foram realocados para apartamentos desocupados em outros blocos ou para casa de familiares e amigos.
Conforme informou a Defesa Civil da Serra, o bloco é composto por 64 apartamentos. O órgão relatou que, como houve muita fumaça e por conta das condições da estrutura e da parte elétrica do edifício, a perícia foi acionada para avaliar as causas do incêndio.
O prédio deve ser desinterditado ainda nesta terça-feira (11), segundo a Defesa Civil do município.
Prédio no bairro Ourimar, em Manguinhos, foi interditado depois de incêndio
Prédio no bairro Ourimar, em Manguinhos, foi interditado depois de incêndio Crédito: Leitor de A Gazeta
Corpo de Bombeiros detalhou que foi acionado por volta das 22h ainda de segunda-feira (10) para atender à ocorrência de incêndio no condomínio. Segundo a corporação, moradores relataram que o fogo havia começado em um apartamento do quarto andar.
A equipe dos Bombeiros combateu as chamas por cerca de três horas e, então, acionou a Defesa Civil, para que a análise estrutural seja feita. Conforme a corporação, não houve feridos.

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