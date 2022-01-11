Unidade de condomínio pega fogo no bairro Ourimar, na Serra

Prédio no bairro Ourimar, em Manguinhos, foi interditado depois de incêndio Crédito: Leitor de A Gazeta

Um prédio do condomínio Vista de Manguinhos, que fica no bairro Ourimar, na Serra , foi interditado pela Defesa Civil na madrugada desta terça-feira (11) após um incêndio atingir o quarto andar.

De acordo com o órgão, não houve grandes danos à estrutura do edifício, mas os moradores do bloco afetado foram realocados para apartamentos desocupados em outros blocos ou para casa de familiares e amigos.

Conforme informou a Defesa Civil da Serra, o bloco é composto por 64 apartamentos. O órgão relatou que, como houve muita fumaça e por conta das condições da estrutura e da parte elétrica do edifício, a perícia foi acionada para avaliar as causas do incêndio.

O prédio deve ser desinterditado ainda nesta terça-feira (11), segundo a Defesa Civil do município.

Prédio no bairro Ourimar, em Manguinhos, foi interditado depois de incêndio Crédito: Leitor de A Gazeta

Corpo de Bombeiros detalhou que foi acionado por volta das 22h ainda de segunda-feira (10) para atender à ocorrência de incêndio no condomínio. Segundo a corporação, moradores relataram que o fogo havia começado em um apartamento do quarto andar.