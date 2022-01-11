Cozinheira é atropelada por Transcol na saída de terminal na Serra

Uma cozinheira de 45 anos foi atropelada enquanto atravessava a pé a área de saída do Terminal de Carapina, na Serra, na noite desta segunda-feira (10), por volta das 19h50.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, para a TV Gazeta, que esteve no local, a vítima foi atingida por um ônibus da linha 505 do Transcol e teve fratura exposta na perna. Ela foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Demandada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que na noite desta segunda-feira (10), ao entrar no terminal Carapina, um ônibus atropelou, com a roda traseira, uma pedestre que passava pelo local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a mulher. A Companhia já pediu a separação das imagens para ajudar na investigação do fato.