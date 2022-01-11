Vídeo: turistas mineiros são resgatados em praia de Vila Velha

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De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o atendimento foi rápido e nenhum dos envolvidos precisou de socorro médico. Os guarda-vidas orientaram a família sobre como evitar novos incidentes como este e a procurarem sempre ficar nos locais próximos de postos do serviço de Salvamar.

Segundo o Coordenador de Salvamar de Vila Velha, Luiz Carlos Bastos, o maior índice de afogamentos no mar é por corrente de retorno. “Os turistas geralmente não conhecem o comportamento da corrente e são surpreendidos, e acabam precisando ser resgatados. Além deste tipo de ocorrência, a ingestão de álcool antes de entrar na água ou a tentativa de travessias para as pedras próximas são responsáveis pela ampla maioria dos casos de afogamentos”, comentou.