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Praia de Itaparica

Vídeo: turistas mineiros são resgatados em praia de Vila Velha

Os quatro, segundo informações dos guarda-vidas, nadavam próximo ao posto de salvamento do Jajá, quando foram carregados para dentro do mar por uma corrente de retorno mais forte
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 jan 2022 às 21:33

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 21:33

Uma família do município de Uberlândia, em Minas Gerais, passou um grande susto nas águas da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (10). Os quatro, segundo informações dos guarda-vidas, nadavam próximo ao posto de salvamento do Jajá, quando foram carregados para dentro do mar por uma corrente de retorno mais forte. De imediato, a equipe que estava de plantão na área iniciou o procedimento de salvamento.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o atendimento foi rápido e nenhum dos envolvidos precisou de socorro médico. Os guarda-vidas orientaram a família sobre como evitar novos incidentes como este e a procurarem sempre ficar nos locais próximos de postos do serviço de Salvamar.
Segundo o Coordenador de Salvamar de Vila Velha, Luiz Carlos Bastos, o maior índice de afogamentos no mar é por corrente de retorno. “Os turistas geralmente não conhecem o comportamento da corrente e são surpreendidos, e acabam precisando ser resgatados. Além deste tipo de ocorrência, a ingestão de álcool antes de entrar na água ou a tentativa de travessias para as pedras próximas são responsáveis pela ampla maioria dos casos de afogamentos”, comentou.

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