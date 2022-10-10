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Leonel Ximenes

Ex-campeão de mandatos no ES não se elege: “Sem dinheiro, fiquei em casa”

Candidato não teve nem 5 mil votos nestas eleições:  "Vou encerrar minha carreira, não quero mais saber de política”

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

10 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ivan Carlini ficou 28 anos na Câmara de Vila Velha e durante seis mandatos consecutivos como presidente
Ivan Carlini ficou 28 anos na Câmara de Vila Velha e durante seis mandatos consecutivos como presidente Crédito: Câmara de Vila Velha
Que fase… Vereador por sete mandatos consecutivos na Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini sofreu sua segunda derrota eleitoral também seguida. Em 2020, nas eleições municipais, não conseguiu seu oitavo mandato e, no domingo (2), teve uma votação pífia para deputado estadual, com apenas 4.927 votos, ficando na suplência do PSC.
O que aconteceu, Ivan Carlini? “O meu partido não me deu uma bala doce sequer, me deixou sem dinheiro para a campanha. Não tinha nada, nem papel de propaganda”, lamenta o ex-vereador.

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Todo-poderoso durante 28 anos na Câmara de Vila Velha, sendo 24 como presidente, Carlini disse que, sem dinheiro, ficou praticamente o tempo todo em casa. “Mesmo assim, eu tive quase 5 mil votos”, tenta minimizar.
Sem voto e ainda queimando dinheiro, o ex-vereador canela-verde conta que gastou R$ 4 mil do próprio bolso, além de ter recebido alguns recursos de parentes e amigos. Ajuda que, segundo ele, não foi suficiente para motivá-lo a tocar sua candidatura. “Não vou gastar dinheiro da minha família.”

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Carlini tinha planos, muitos planos. No começo da campanha, empolgado, previu que teria grande votação em Vila Velha, sua base eleitoral, além de Cariacica e Guarapari. “Se eu mantivesse a campanha, teria 5 mil votos em 10 bairros de Cariacica”, calcula.
E agora, com essa derrota eleitoral, qual vai ser o destino político de Carlini? “Vou encerrar minha carreira, não quero mais saber de política”, responde.

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Recordar é viver: quando sofreu o seu primeiro revés nas urnas em 2020, na oitava tentativa de ser eleito vereador de Vila Velha, Carlini afirmou à coluna que iria se aposentar e deixar a política. Pelo que se vê, promessa é dúvida, neste caso.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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