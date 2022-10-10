Ex-campeão de mandatos no ES não se elege: “Sem dinheiro, fiquei em casa”

Ivan Carlini ficou 28 anos na Câmara de Vila Velha e durante seis mandatos consecutivos como presidente Crédito: Câmara de Vila Velha

Que fase… Vereador por sete mandatos consecutivos na Câmara de Vila Velha , Ivan Carlini sofreu sua segunda derrota eleitoral também seguida. Em 2020, nas eleições municipais, não conseguiu seu oitavo mandato e, no domingo (2), teve uma votação pífia para deputado estadual, com apenas 4.927 votos, ficando na suplência do PSC.

O que aconteceu, Ivan Carlini? “O meu partido não me deu uma bala doce sequer, me deixou sem dinheiro para a campanha. Não tinha nada, nem papel de propaganda”, lamenta o ex-vereador.

Todo-poderoso durante 28 anos na Câmara de Vila Velha, sendo 24 como presidente, Carlini disse que, sem dinheiro, ficou praticamente o tempo todo em casa. “Mesmo assim, eu tive quase 5 mil votos”, tenta minimizar.

Sem voto e ainda queimando dinheiro, o ex-vereador canela-verde conta que gastou R$ 4 mil do próprio bolso, além de ter recebido alguns recursos de parentes e amigos. Ajuda que, segundo ele, não foi suficiente para motivá-lo a tocar sua candidatura. “Não vou gastar dinheiro da minha família.”

Carlini tinha planos, muitos planos. No começo da campanha, empolgado, previu que teria grande votação em Vila Velha, sua base eleitoral, além de Cariacica Guarapari . “Se eu mantivesse a campanha, teria 5 mil votos em 10 bairros de Cariacica”, calcula.

E agora, com essa derrota eleitoral, qual vai ser o destino político de Carlini? “Vou encerrar minha carreira, não quero mais saber de política”, responde.