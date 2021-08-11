Pensam que ele desistiu? Ivan Carlini diz que será candidato em 2022 no ES

Ivan Carlini ficou 28 anos na Câmara de Vila Velha e durante seis mandatos consecutivos como presidente Crédito: Câmara de Vila Velha

Ele voltou, o Carlini voltou novamente… Com a licença do grande Nelson Gonçalves, que cantou a volta do boêmio, aqui no Espírito Santo o ritmo é outro, menos meloso. Depois de dizer que se afastaria definitivamente da política, Ivan Carlini mudou de ideia. Sim, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha anuncia que está em pré-campanha para ser candidato a deputado estadual no ano que vem.

Quase aposentado do serviço público federal, Carlini, de 61 anos de idade, chegou a dizer várias vezes que iria pendurar as chuteiras na política e curtir a aposentadoria com a família, mas agora ele tem um versão, diríamos, um pouquinho diferente: “Sempre disse que queria encerrar minha carreira com mandato. É uma questão de honra”.

Ele está tão animado que já começou a contabilizar os futuros votos (eletrônicos) que imagina colher nas urnas (eletrônicas também). Em Vila Velha, espera obter pelo menos 15 mil; em Cariacica, de 5 a 8 mil; em Vitória, prevê 3 mil; na Serra, de mil a 2 mil; e em Guarapari, fica entre mil e 1,5 mil.

Morador de Cobilândia, o ex-parlamentar está montando um escritório político em sua própria casa, onde costuma receber aliados para cafés da manhã e fazer articulações políticas. “Só faltam os móveis”, destaca.

Carlini reatou as relações até com quem estava rompido politicamente desde o segundo turno no ano passado. O caso mais notório é o do ex-prefeito Max Filho (PSDB), um dos frequentadores eventuais do “café com Ivan”. “Não guardo mágoa de ninguém. Max sempre me liga, vem tomar café comigo. Ele veio aqui em casa pedir desculpas”, revela o ex-presidente da Câmara de Vila Velha.

Filiado ao DEM, Carlini diz que está aguardando a reforma política para se reposicionar. Ele afirma ter recebido convite do deputado federal Neucimar Fraga para ingressar no PSD. “Vários partidos me convidaram”, afirma.

Sobre a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), Carlini, como é do seu estilo escorregadio, não diz se a aprova ou reprova. “Até agora estou torcendo por ele, é um rapaz jovem. Ele está fazendo muitas obras deixadas por Max e que são fruto de convênios com o governo do Estado.”