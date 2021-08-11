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Leonel Ximenes

Pensam que ele desistiu? Ivan Carlini diz que será candidato em 2022 no ES

Ex-presidente da Câmara de Vila Velha anuncia que agora vai tentar uma vaga de deputado

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:24

Públicado em 

11 ago 2021 às 16:24
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ivan Carlini ficou 28 anos na Câmara de Vila Velha e durante seis mandatos consecutivos como presidente
Ivan Carlini ficou 28 anos na Câmara de Vila Velha e durante seis mandatos consecutivos como presidente Crédito: Câmara de Vila Velha
Ele voltou, o Carlini voltou novamente… Com a licença do grande Nelson Gonçalves, que cantou a volta do boêmio, aqui no Espírito Santo o ritmo é outro, menos meloso. Depois de dizer que se afastaria definitivamente da política, Ivan Carlini mudou de ideia. Sim, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha anuncia que está em pré-campanha para ser candidato a deputado estadual no ano que vem.
“Apesar de não ter sido reeleito, tive uma votação muito expressiva e continuo sendo procurado por muitas pessoas, inclusive vereadores, ex-vereadores e ex-candidatos”, enumera Carlini, que, depois de 28 anos no Legislativo canela-verde (sete mandatos consecutivos como parlamentar e seis como presidente da Casa), não conseguiu se reeleger em 2020.
Quase aposentado do serviço público federal, Carlini, de 61 anos de idade, chegou a dizer várias vezes que iria pendurar as chuteiras na política e curtir a aposentadoria com a família, mas agora ele tem um versão, diríamos, um pouquinho diferente: “Sempre disse que queria encerrar minha carreira com mandato. É uma questão de honra”.

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Ele está tão animado que já começou a contabilizar os futuros votos (eletrônicos) que imagina colher nas urnas (eletrônicas também). Em Vila Velha, espera obter pelo menos 15 mil; em Cariacica, de 5 a 8 mil; em Vitória, prevê 3 mil; na Serra, de mil a 2 mil; e em Guarapari, fica entre mil e 1,5 mil.
Morador de Cobilândia, o ex-parlamentar está montando um escritório político em sua própria casa, onde costuma receber aliados para cafés da manhã e fazer articulações políticas. “Só faltam os móveis”, destaca.

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Carlini reatou as relações até com quem estava rompido politicamente desde o segundo turno no ano passado. O caso mais notório é o do ex-prefeito Max Filho (PSDB), um dos frequentadores eventuais do “café com Ivan”. “Não guardo mágoa de ninguém. Max sempre me liga, vem tomar café comigo. Ele veio aqui em casa pedir desculpas”, revela o ex-presidente da Câmara de Vila Velha.
Filiado ao DEM, Carlini diz que está aguardando a reforma política para se reposicionar. Ele afirma ter recebido convite do deputado federal Neucimar Fraga para ingressar no PSD. “Vários partidos me convidaram”, afirma.

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Sobre a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), Carlini, como é do seu estilo escorregadio, não diz se a aprova ou reprova. “Até agora estou torcendo por ele, é um rapaz jovem. Ele está fazendo muitas obras deixadas por Max e que são fruto de convênios com o governo do Estado.”
Pois é, depois dessa reviravolta toda, recorremos mais uma vez a Nelson Gonçalves e seu vozeirão para resumir a saga de Ivan Carlini: “Partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar?”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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