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Leonel Ximenes

Câmara de Vila Velha instala painel eletrônico de R$ 330 mil

Equipamento deve começar a ser utilizado na primeira quinzena de maio

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

25 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Painel eletrônico da Câmara de Vitória, semelhante ao que está sendo instalado na Câmara de Vila Velha
Painel eletrônico da Câmara de Vitória, semelhante ao que está sendo instalado na Câmara de Vila Velha Crédito: Divulgação
A Câmara de Vila Velha vai instalar um painel eletrônico no plenário da Casa que custou R$ 330,7 mil. A compra foi feita através de adesão a uma ata de registro de preços, uma modalidade de licitação. Contratado junto à empresa Visual Sistemas Eletrônicos Ltda., o pacote tecnológico inclui, além do painel, o sistema, o software e a instalação. O dinheiro utilizado é do orçamento do próprio Legislativo.
O painel eletrônico, segundo a CMVV, já está em fase de implantação e deverá começar a ser utilizado na primeira quinzena de maio. O Legislativo diz que o equipamento é semelhante ao que existe em funcionamento na Assembleia Legislativa e nas Câmaras de Vitória e Serra.
“Essa contratação visa proporcionar mais transparência nas votações aos cidadãos, utilização para videoconferências, reuniões, sessões on-line, reprodução de vídeos, e faz parte do projeto da Câmara de Vila Velha de modernização e investimentos em tecnologia”, diz a direção da Casa em nota enviada à coluna.

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O novo painel, de acordo com o Legislativo canela-verde, permitirá também economia de recursos públicos. “O projeto de modernização da Câmara de Vila Velha continuará em outras fases. Vamos acabar com a utilização de papel, tornando os serviços e acompanhamento das ações do Poder Legislativo por parte dos munícipes de forma digital, gerando redução de custos com papel, toners e impressoras dentre outros insumos”.
Segundo a CMVV, o antigo banner localizado atrás da Mesa Diretora, com imagens da cidade de Vila Velha, foi retirado e guardado no almoxarifado para ser utilizado posteriormente em outra área da Câmara.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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