Câmara de Vila Velha instala painel eletrônico de R$ 330 mil

A Câmara de Vila Velha
vai instalar um painel eletrônico no plenário da Casa que custou R$ 330,7 mil. A compra foi feita através de adesão a uma ata de registro de preços, uma modalidade de licitação. Contratado junto à empresa Visual Sistemas Eletrônicos Ltda., o pacote tecnológico inclui, além do painel, o sistema, o software e a instalação. O dinheiro utilizado é do orçamento do próprio Legislativo.
O painel eletrônico, segundo a CMVV, já está em fase de implantação e deverá começar a ser utilizado na primeira quinzena de maio. O Legislativo diz que o equipamento é semelhante ao que existe em funcionamento na Assembleia Legislativa
e nas Câmaras de Vitória e Serra.
“Essa contratação visa proporcionar mais transparência nas votações aos cidadãos, utilização para videoconferências, reuniões, sessões on-line, reprodução de vídeos, e faz parte do projeto da Câmara de Vila Velha de modernização e investimentos em tecnologia”, diz a direção da Casa em nota enviada à coluna.
O novo painel, de acordo com o Legislativo canela-verde, permitirá também economia de recursos públicos. “O projeto de modernização da Câmara de Vila Velha continuará em outras fases. Vamos acabar com a utilização de papel, tornando os serviços e acompanhamento das ações do Poder Legislativo por parte dos munícipes de forma digital, gerando redução de custos com papel, toners e impressoras dentre outros insumos”.
Segundo a CMVV, o antigo banner localizado atrás da Mesa Diretora, com imagens da cidade de Vila Velha, foi retirado e guardado no almoxarifado para ser utilizado posteriormente em outra área da Câmara.