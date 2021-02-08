Guerra da chuva em Vila Velha: aliados de Max agora atacam Arnaldinho

Max Filho e Arnaldinho durante debate promovido por A Gazeta e CBN no 2º turno Crédito: Fernando Madeira

Toda vez que chovia forte em Vila Velha, o ex-prefeito Max Filho (PSDB) recebia uma chuva de críticas do então vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), hoje sentado na cadeira do tucano. Mas o tempo virou: com a chuvarada dos últimos dias , os aliados do ex-prefeito passaram a atacar o rival, inclusive com as mesmas “armas” utilizadas pelo adversário no passado.

“Prefeito, está chovendo, já ligou as bombas?”. O bordão, em tom crítico, foi muito utilizado por Arnaldinho contra Max até o ano passado, mas agora está cabendo como uma luva (impermeável) para pessoas próximas do tucano atacarem o atual prefeito.

Neste domingo (7), um vídeo de Arnaldinho proferindo essa frase foi disseminado nas redes sociais. Outro alvo dos maxistas é a vereadora Sabrina Leonel (Podemos), aliada do atual prefeito, que durante o governo Max postava vídeos direto da estação de bombeamento de Guaranhuns, sua base eleitoral, toda vez que Vila Velha era atingida por uma forte chuva. Na ocasião, ela cobrava da gestão do tucano o acionamento das bombas de sucção das águas pluviais.

Desta vez, a oposição a Arnaldinho deu o troco: muitos internautas ironizaram o fato de que no domingo (7) Sabrina não estava na estação de bombeamento, e sim comendo caranguejo. Algumas pessoas, inclusive ex-secretários de Max Filho, publicaram fotos de um prato cheio do crustáceo, com a mensagem: "Ela está ocupada com assuntos mais importantes”.

Nesta segunda-feira (8), porém, logo cedo e sob chuva, às 6h30, Sabrina fez uma live direto da estação de bombeamento mostrando o funcionamento das bombas de sucção. “Vila Velha agora tem prefeito, Vila Velha agora tem vereadora”, bradou a parlamentar no vídeo, como se fosse uma resposta aos seus críticos.

Postagem dos maxistas ironizando a vereadora Sabrina Leonel Crédito: Reprodução do Instagram

Max Filho , até agora, tem passado ao largo da disputa. Na última manifestação dele no Instagram, no sábado (6), o ex-prefeito postou a foto do seu novo crachá de funcionário (concursado) da Justiça do Trabalho, função que reassumiu após tirar férias em janeiro e ter ficar afastado durante quase oito anos por conta dos mandatos que cumpriu de deputado federal e prefeito.

Arnaldinho, por sua vez, fez lives e postagens sobre as visitas que está fazendo a algumas estações de bombeamento nesta segunda-feira (8).