"A verba escoa pelo ralo; a chuva, não", diz leitora sobre Terminal de Itaparica

Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva Crédito: Fernando Madeira

Reinaugurado há apenas duas semanas, após ficar fechado por dois anos e meio para uma reforma, o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, já apresenta transtornos aos usuários so Sistema Transcol. Com a chuva que atinge a Grande Vitória, o local está desde domingo (7) repleto de poças d'água nos pontos de acesso aos ônibus. Há goteiras no local e a água da chuva escorre pelas colunas.

Luiz César Maretto, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela construção do terminal, afirmou na manhã desta segunda-feira (8) em entrevista ao "Bom Dia Espírito Santo", da TV Gazeta, que houve falha na execução da obra. "Houve um erro da empresa que executou", disse . Apesar dos vazamentos, segundo ele o terminal está em funcionamento e a empresa responsável por executar a obra já trabalha para corrigir os problemas.

Os vazamentos em obra tão recente levantaram indignação entre os passageiros, que reclamaram de descaso com a verba pública. Confira alguns comentários postados pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta:

Nossa! R$ 12 milhões em investimentos e não aguentou uma chuva? Parabéns aos envolvidos! (Sávio Lacerda)

E mais uma vez o dinheiro escoa pelo ralo, diferentemente da chuva, que não tem pra onde ir. (Vivi Visintin)

Bem que falaram que a lona é à prova de fogo. Só esqueceram de mencionar que não é a prova de chuva e de vento. (Daniel Lana Christ)

Que dificuldade de contratar empresas competentes! De usarem o dinheiro público com zelo! Espero que a empresa que executou a obra faça a manutenção sem custos, né? Pois o dinheiro do povo é suado! (Andrey Hoffman)

Terminais todos mal feitos, sem conforto nenhum nem nos ônibus. E a passagem? Muito cara! (Maycon Araújo)

Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva

Isso é pra população largar de ter “político de estimação” e começar a cobrar pelos seus direitos. (Belle Cardoso)

É o respeito que está faltando com o nosso dinheiro ? (Débora Machado)

Melhor com goteiras e operando do que ter de ir no Terminal Vila Velha pegar ônibus, principalmente quem mora na região 5 e adjacências. (Fernando Matias)

Vergonha alheia. Que incapacidade. Foram anos em reforma, milhões investidos e na primeira chuva acontece isso. (Danieltom Vandermas)

Tem que dar vazamento, se não der, não foi feito com dinheiro público. Agora é mais gasto pra ficar consertando a obra. Já faz pra não durar muito tempo mesmo. (Alessandro Firmino)

O engenheiro que projetou está de parabéns, o projeto ficou igual um circo, para atender a nós, palhaços! (Washington Dettogni )

Isso porque a chuva nem foi das piores. (Grazielle Pereira Sant'Anna)

Passagem caríssima sem conforto nenhum, e muito menos nos próprios terminais. (Marys Ferreira)