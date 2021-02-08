"A verba escoa pelo ralo; a chuva, não", diz leitora sobre Terminal de Itaparica

Reinaugurado há apenas duas semanas, após ficar fechado por dois anos e meio para uma reforma, o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, já apresenta transtornos aos usuários so Sistema Transcol. Com a chuva que atinge a Grande Vitória, o local está desde domingo (7) repleto de poças d'água nos pontos de acesso aos ônibus. Há goteiras no local e a água da chuva escorre pelas colunas.
Luiz César Maretto, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela construção do terminal, afirmou na manhã desta segunda-feira (8) em entrevista ao "Bom Dia Espírito Santo", da TV Gazeta, que houve falha na execução da obra. "Houve um erro da empresa que executou", disse. Apesar dos vazamentos, segundo ele o terminal está em funcionamento e a empresa responsável por executar a obra já trabalha para corrigir os problemas.
Em visita ao terminal na manhã desta segunda-feira (8), uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA-ES) encontrou furos na lona que deveria proteger os usuários do terminal da chuva e do sol forte.
Os vazamentos em obra tão recente levantaram indignação entre os passageiros, que reclamaram de descaso com a verba pública. Confira alguns comentários postados pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta:
Nossa! R$ 12 milhões em investimentos e não aguentou uma chuva? Parabéns aos envolvidos! (Sávio Lacerda)
E mais uma vez o dinheiro escoa pelo ralo, diferentemente da chuva, que não tem pra onde ir. (Vivi Visintin)
Bem que falaram que a lona é à prova de fogo. Só esqueceram de mencionar que não é a prova de chuva e de vento. (Daniel Lana Christ)
Que dificuldade de contratar empresas competentes! De usarem o dinheiro público com zelo! Espero que a empresa que executou a obra faça a manutenção sem custos, né? Pois o dinheiro do povo é suado! (Andrey Hoffman)
Terminais todos mal feitos, sem conforto nenhum nem nos ônibus. E a passagem? Muito cara! (Maycon Araújo)
Terminal de Itaparica com pontos de alagamento após chuva
Isso é pra população largar de ter “político de estimação” e começar a cobrar pelos seus direitos. (Belle Cardoso)
É o respeito que está faltando com o nosso dinheiro ? (Débora Machado)
Melhor com goteiras e operando do que ter de ir no Terminal Vila Velha pegar ônibus, principalmente quem mora na região 5 e adjacências. (Fernando Matias)
Vergonha alheia. Que incapacidade. Foram anos em reforma, milhões investidos e na primeira chuva acontece isso. (Danieltom Vandermas)
Tem que dar vazamento, se não der, não foi feito com dinheiro público. Agora é mais gasto pra ficar consertando a obra. Já faz pra não durar muito tempo mesmo. (Alessandro Firmino)
O engenheiro que projetou está de parabéns, o projeto ficou igual um circo, para atender a nós, palhaços! (Washington Dettogni )
Isso porque a chuva nem foi das piores. (Grazielle Pereira Sant'Anna)
Passagem caríssima sem conforto nenhum, e muito menos nos próprios terminais. (Marys Ferreira)
Vergonhoso como gastam o dinheiro público em obras porcas e superfaturadas. (Wingrid Morais)