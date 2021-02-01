"Tem como dar certo?", diz leitor sobre volta às aulas presenciais

Volta às aulas tem dividido opiniões Crédito: Fernando Madeira

A volta às aulas presenciais é um tema que tem gerado bastante debate durante toda a pandemia. Há quem concorde com o retorno às escolas, há quem ache que as aulas só devem voltar com todos os professores vacinados.

Não aguento mais argumento burro pra defender essa volta. Professores com dupla jornada, salas pequenas, crianças sem noção de cuidado... Tem como dar certo? (Igor Pereira)

As praias estão cheias de crianças , shopping também , restaurantes também, as praças cheio de crianças brincando, tem muitos professores nesses lugares também, tem mais é que voltar a estudar, sim. Frequentam todos os lugares, não podem ir pra escola? Me poupem. (Miriam Miranda)

De um lado, professores da rede particular orando pra voltarem às aulas e retomarem seus empregos. Do outro lado, a resistência dos professores públicos que sabem que os salários deles estão garantidos. Uma categoria bem solidária. (Graça Castro Maia)

Está cada vez mais chato isso tudo. As pessoas ficam generalizando porque vão pra praia, vão pra bar, ficam nas ruas. Meu Deus, cada um sabe onde seu calo aperta, se você acha que deve mandar seu filho pra escola, mande e assuma um risco ou não de acontecer alguma coisa. Agora, se você acha que não deve mandar, é problema seu também, eu tenho a minha opinião, não vou mandar o meu e tenho minha consciência tranquila que o meu durante esses meses de pandemia não frequentou praias, shoppings e muito menos fica na rua nem em casa de parentes a gente vai. Eu respondo pelo meu filho, não é governador e nem prefeito que vai decidir se meu filho volta ou não. (Patrícia Bononio)

Respeito todas as opiniões. Mas a minha é: se a Educação fosse prioridade no nosso país, os professores estariam no primeiro grupo da vacinação. (Aline Porfírio)

Deveríamos estar no primeiro grupo para vacinar. Aí sim, podíamos pensar em retorno. Não entendo esses princípios do governo para vacinação. Sendo que nós professores não temos opção de ficar em casa ou ir trabalhar, " somos obrigados" a ir trabalhar. Não acho justo com nossa classe. Queremos voltar à "normalidade", mas com segurança. (Izelia Borkardt Wandekoken)

Alguém já parou para pensar nas crianças que foram afetadas e perderam um ano de alfabetização? Que no ano de 2020 não tiveram essa oportunidade? E agora ficarão atrasadas? Quando penso chega doer meu coração. Mas com fé em Deus tudo vai dar certo. Volta às aulas já! (Cátia Silva)

O povo brasileiro só não está pronto pra trabalhar e estudar, porque do resto tudo pode! O Brasil está assim por causa do brasileiro mesmo , se todos realmente tivessem consciência e respeito em tudo que fizessem nessa pandemia, eu super apoiava a causa ! Mas se tem uma coisa que o povo não tem é consciência de nada. Então aguenta as consequências... (Leidiane Silva)

Tem que se arriscar. Não é a melhor opção neste momento, mas está dificultando a vida dos alunos, professores. Nem sei mesmo o que pensar, mas se fosse meu filho, só iria depois de todos imunizados. (Heny Paula Soares)

Nas escolas não têm só crianças. Têm professores e demais funcionários, coisa que muita gente "não lembra" e acha que a escola é depósito pro filho ir, que só a vida/família deles importam. Aos que querem que as aulas voltem presencialmente: sugiro que reivindiquem prioridade de vacinação pros profissionais da educação, que essa ladainha acaba. Não dá pra voltar ainda. (Flávia C. Guimarães)

Sou professora, não vou a nenhum lugar. Acho que estão comparando muito mal o comportamento de pessoas irresponsáveis com professores, e outra, os alunos da rede pública não obedecem às regras da escola. Mandem e façam uma visitinha na hora do recreio pra ver o anjinho que tem em casa. (Sônia Loureiro)

Para os especialistas que não vão ter contato direto com alunos, familiares e outros, essa volta é a melhor opção mesmo! Não entendo porquê todo mundo adora dar pitacos na educação! A classe do Magistério que deveria decidir isso. (Nadir Nascimento)

Minhas filhas não voltam! Vacinem os professores, os funcionários e as crianças antes de voltar! (Ana Rita B. Fonseca)

Ano passado, quando retornaram as aulas, mandei minha filha. E vou te falar que ela está mais protegida dentro da escola do que nos lugares aleatórios que vamos. Eles cumprem muito bem os protocolos de segurança. Estão seguindo à risca mesmo. Só falta a vacina para os professores. (Luciana Santiago)

Cada qual que aja segundo suas necessidades e responsabilidades. Não acho prudente a volta as aulas presenciais ainda. (Cris Gil)

Passou da hora de voltar, assim como tudo voltou né. 1 ano perdido já vai dar muito trabalho pra recuperar. (Elisangela Schuab Ogioni)

Acho muita falta de responsabilidade das autoridades pois nossas crianças precisam continuar saudáveis, vamos esperar a vacina. (Leila Gonçalves)

Não, não é melhor opção. Qualquer pessoa minimamente responsável sabe disso. As escolas não tem nenhuma possibilidade de receber seguramente alunos e profissionais nesse momento. Quanto tínhamos 8 casos, fechamos as escolas para prevenir a contaminação. Agora que temos mais de mil casos todos dias e uma média de 30 mortes diárias no ES a gente abre? Sinceramente, viu? As vidas não voltam... Lembro também para os que têm memória curta que Manaus foi justamente a primeira cidade a retomar aulas presenciais... Preciso dizer mais? A comunidade escolar se deslocando em ônibus e na cidade colaboram também para uma maior circulação do vírus. Receita perfeita para o caos... (Camilla Ferreira Paulino da Silva)