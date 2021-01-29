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Pandemia

Leitores opinam sobre volta às aulas no ES

Retorno presencial às escolas do Estado, vacinação de professores e vídeo de morador de rua esfaqueado em Vila Velha foram alguns dos temas debatidos nas redes sociais na quinta-feira (28)

Públicado em 

29 jan 2021 às 16:25

Colunista

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Todas as escolas do ES voltarão a ter ensino presencial até 1° de março Crédito: Fernando Madeira
Todas as escolas do ES voltarão a ter ensino presencial até 1° de março (Cotidiano, 28/01). Só se todos estiverem vacinados... É incoerente. As famílias não foram ouvidas. Precisamos ter a opção das aulas on-line. Adolescentes não serão vacinados tão cedo. O Estado vai assinar um termo de responsabilidade? (Fabíola Capetine)
Corre risco dos estudantes levarem o coronavírus para os pais, avós ou responsável. (Maria Penha Souza)
Primeiro tem que pensar na possibilidade de vacinar os alunos e professores antes de querer determinar algo desse tipo. Não faz sentido voltar às aulas sem a imunização de todos que estão ligados à educação. (Maraisa Santana)
Se houver vacinas para todos, eu super apoio, caso contrário meu filho não vai. (Faby Souza)

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Cadê a vacina? Cadê a prioridade em vacinar todos os profissionais da educação? Já que a educação é prioridade, os professores e alunos deveriam ter prioridade na vacinação. Ridículo, assustador ler isso, assustador ver tanto comentário ridículo faltando com o respeito com nossa classe que tanto luta por uma educação justa e de qualidade. Que Deus nos guarde! (Suelen Pimentel)
Espero que esta decisão, em meio ao mais alto índice de contágio da Covid, esteja considerando que os profissionais da educação e os alunos já estarão vacinados nesta data. Até por uma questão de coerência com a interrupção das aulas presenciais até agora. (Maria Ivonete Bezerra de Sá)
Acho que o segundo grau deve voltar. E devem priorizar professores, demais servidores das escolas e alunos para tomarem vacina bem como os familiares desses que estão no grupo de risco. (Elisabete Butke Brandt)
Vacinação de professores pode ser somente no 2° semestre, mas ES tenta antecipar (Cotidiano, 28/01). E os demais profissionais da educação? Escola e universidade não funciona só com professores! (Débora Amaral)
Sem vacina, sem aulas presenciais, é fácil resolver a equação! Não entendo a dificuldade desse secretário de Educação. (Geany)
Absurdo total, descaso com a categoria. (Carla Duarte)

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O quanto antes, melhor! Aos desavisados, estamos doidos pra voltar às salas de aula por muitos motivos. Mas vacinados! (Jaque Canedo)
Então é melhor esperar a vacina para ter aula presencial. Voltar antes será um massacre para as pessoas com o colapso do sistema de saúde. (Ella Leao Esteves)
Absurdo! Querem o retorno, mas sem vacinar os funcionários da educação. Tragédia anunciada!! Infelizmente, muitas mortes!! (Carla)
E aulas voltarão semana que vem! Infelizmente teremos mais professores afastados por causa da Covid-19. (Bressa Nini)
Gente, mas querem colocar os professores na frente dos profissionais da saúde e profissionais da segurança que não pararam de trabalhar nem por uma semana? Só podem estar de brincadeira! (Bianca Balarini)

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Câmera flagra momento em que morador de rua é esfaqueado em Vila Velha (Polícia, 28/01). Quanta maldade habita no ser "humano". Triste demais! (Elaine Corrêa)
Gente, a ajuda foi com tanto descaso, a demora como se o intuito fosse que ele morresse... Gente, como se não fosse um ser humano agonizando no chão. (Paloma Stéfani)
Como demoram para socorrê-lo, triste demais, e como tem gente animal neste mundo, covardia, lamentável. (Eder Mota)
Vergonha! Essa é nossa sociedade. Só tem lei para quem tem dinheiro. O pobre vive com a sorte. (Mara Célia Pedruzzi Fávero)
As pessoas estão tão cegas com a dicotomia “certo x errado” e a vontade de apontar esse ou aquele culpado que se esquecem de olhar para o todo da situação. Isso é um atentado contra a vida. As pessoas estarem em situação de rua é um atentado contra a dignidade humana. Tem tanta coisa errada e muito mais profunda sobre os porquês de essas coisas acontecerem... é triste demais. (Brendo Bergamini)

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