Leitores opinam sobre volta às aulas no ES

Todas as escolas do ES voltarão a ter ensino presencial até 1° de março Crédito: Fernando Madeira

Todas as escolas do ES voltarão a ter ensino presencial até 1° de março (Cotidiano, 28/01). Só se todos estiverem vacinados... É incoerente. As famílias não foram ouvidas. Precisamos ter a opção das aulas on-line. Adolescentes não serão vacinados tão cedo. O Estado vai assinar um termo de responsabilidade? (Fabíola Capetine) . Só se todos estiverem vacinados... É incoerente. As famílias não foram ouvidas. Precisamos ter a opção das aulas on-line. Adolescentes não serão vacinados tão cedo. O Estado vai assinar um termo de responsabilidade?

Corre risco dos estudantes levarem o coronavírus para os pais, avós ou responsável. (Maria Penha Souza)

Primeiro tem que pensar na possibilidade de vacinar os alunos e professores antes de querer determinar algo desse tipo. Não faz sentido voltar às aulas sem a imunização de todos que estão ligados à educação. (Maraisa Santana)

Se houver vacinas para todos, eu super apoio, caso contrário meu filho não vai. (Faby Souza)

Cadê a vacina? Cadê a prioridade em vacinar todos os profissionais da educação? Já que a educação é prioridade, os professores e alunos deveriam ter prioridade na vacinação. Ridículo, assustador ler isso, assustador ver tanto comentário ridículo faltando com o respeito com nossa classe que tanto luta por uma educação justa e de qualidade. Que Deus nos guarde! (Suelen Pimentel)

Espero que esta decisão, em meio ao mais alto índice de contágio da Covid, esteja considerando que os profissionais da educação e os alunos já estarão vacinados nesta data. Até por uma questão de coerência com a interrupção das aulas presenciais até agora. (Maria Ivonete Bezerra de Sá)

Acho que o segundo grau deve voltar. E devem priorizar professores, demais servidores das escolas e alunos para tomarem vacina bem como os familiares desses que estão no grupo de risco. (Elisabete Butke Brandt)

Vacinação de professores pode ser somente no 2° semestre, mas ES tenta antecipar (Cotidiano, 28/01). E os demais profissionais da educação? Escola e universidade não funciona só com professores! (Débora Amaral) . E os demais profissionais da educação? Escola e universidade não funciona só com professores!

Sem vacina, sem aulas presenciais, é fácil resolver a equação! Não entendo a dificuldade desse secretário de Educação. (Geany)

Absurdo total, descaso com a categoria. (Carla Duarte)

O quanto antes, melhor! Aos desavisados, estamos doidos pra voltar às salas de aula por muitos motivos. Mas vacinados! (Jaque Canedo)

Então é melhor esperar a vacina para ter aula presencial. Voltar antes será um massacre para as pessoas com o colapso do sistema de saúde. (Ella Leao Esteves)

Absurdo! Querem o retorno, mas sem vacinar os funcionários da educação. Tragédia anunciada!! Infelizmente, muitas mortes!! (Carla)

E aulas voltarão semana que vem! Infelizmente teremos mais professores afastados por causa da Covid-19. (Bressa Nini)

Gente, mas querem colocar os professores na frente dos profissionais da saúde e profissionais da segurança que não pararam de trabalhar nem por uma semana? Só podem estar de brincadeira! (Bianca Balarini)

Câmera flagra momento em que morador de rua é esfaqueado em Vila Velha (Polícia, 28/01). Quanta maldade habita no ser "humano". Triste demais! (Elaine Corrêa) . Quanta maldade habita no ser "humano". Triste demais!

Gente, a ajuda foi com tanto descaso, a demora como se o intuito fosse que ele morresse... Gente, como se não fosse um ser humano agonizando no chão. (Paloma Stéfani)

Como demoram para socorrê-lo, triste demais, e como tem gente animal neste mundo, covardia, lamentável. (Eder Mota)

Vergonha! Essa é nossa sociedade. Só tem lei para quem tem dinheiro. O pobre vive com a sorte. (Mara Célia Pedruzzi Fávero)