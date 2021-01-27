Leitores opinam sobre padres do ES pedirem impeachment de Bolsonaro

Pressão por impeachment de Bolsonaro tem crescido no país Crédito: Marcos Corrêa/PR

"São vários crimes de responsabilidade que o governo cometeu, inclusive contra os direitos fundamentais como a saúde e a vida. Pedimos ao Parlamento que não se omita diante de tantos crimes. É um basta, é hora de dizer chega a este governo criminoso. Espero que esse governo caia e a vida dos brasileiros seja salva", disse o padre Romário Hastenreiter, pároco de Mantenópolis.

A atitude gerou debate entre os leitores nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Pedir impeachment dos padres e pastores que assediam as crianças, isso não fazem né, escondem, omitem dos seus pobres cristãos. (Singrid Poncio)

Gostaria de ver impeachment de padres que abusam de criança e que desviam o dinheiro da igreja... de pastores que vivem das custas de fiéis. Nesses casos, a sociedade civil e os fiéis alienados em não ver fatos se calam. (Maria Rita)

Política e religião não combinam, os padres estão na contramão. Existem outras coisas que a religião pode contribuir. (Tercio Jordão)

Os gastos absurdos da alimentação da Presidência já são motivo para um impeachment, sendo que milhares pessoas passando fome, sem emprego... (Maristela Cebin)

Igreja e política não se misturam!! (Vania Javarini Francisco Berro)

Podiam fazer uma varredura nas igrejas também... Vários crimes praticados por religiosos. (Yvone D. S. Borges)

Padre reza. Padeiro faz pão. Açougueiro corta carne. Motorista dirige... e assim vai. Padre não tem que se meter em política, não. (Yan Ribeiro)

Estes padres deveriam tomar conta de seus paroquianos, não ficar de militância política! Por isso que as pessoas estão se afastando da igreja! (Maria Olívia Pereira)

Estão no direito deles, já que estamos numa democracia. (Valdete Delboni Mascarenhas)

Foram padres e pastores, vários líderes religiosos. E não precisa ser de esquerda para discordar do presidente, basta ter bom senso. (Celi Watila)