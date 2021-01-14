Morro do Moreno: "É uma ofensa!", diz leitor sobre fala de secretário

Secretário pediu que população evite Morro do Moreno à noite ou antes de amanhecer Crédito: Vitor Jubini

"A Guarda Municipal e a Polícia militar não conseguem ocupar todos os pontos do morro por 24 horas. É preciso o apoio da população para que não acesse aquele local em horários que possam ter dificuldade, como durante a noite ou de madrugada, quando ainda não amanheceu. É comum subir para querer ver o sol nascer ou o por do Sol. O que os criminosos procuram é uma oportunidade. Não se trata de culpabilizar a vítima, não é isso. Mas como dica de segurança: atentar para o horário, sempre subir em grupo, olhar se a Guarda ou a PM estão lá e não ir em horário mais ermo", afirmou o secretário.

Muitos leitores opinaram sobre a declaração do secretário nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Não consigo entender certas declarações governamentais! Chega a ser uma ofensa! Pelo amor de Deus! Estamos falando de um lugar turístico dentro de uma cidade turística gente! Qual é a dificuldade em promover segurança para todos? Do que adianta ter lugares lindos como esse que poderia ser visitado por milhares, se não há segurança? Ah, tenha santa paciência para esses governantes! Que lástima essa declaração. Talvez teríamos uma outra declaração se fosse um filho dele. (Douglas C. R.)

Muito engraçado. Nós que devemos evitar, não eles nos proteger? (Silvana Barbatto)

Lugar tão legal, ao invés do secretário colocar segurança e resolver o problema, ele pede para evitar o local... (Rodrigo Gross Ferreira)

Que vergonha do governo! Deveria ter uma base da polícia ou da guarda municipal lá em cima! Ponto turístico sem proteção. (Junior)

Cada vez mais o cidadão de bem tem que ter horário para tudo e ficar trancado em casa. (Natielli Stofel)

É uma vergonha um dos pontos mais visitados da Grande Vitória ser abandonado assim, deveria ser um parque municipal ou estadual há muito tempo, com infraestrutura e segurança. É o mínimo. (Muzzi Jr)

Pior que essa, só a vacinação no dia D na hora H. (Letícia Simer)

A B S U R D O. Deixar de ir é a melhor opção para não dar trabalho à segurança pública. (Fabiana Morgado Morgan)

Ah claro... a solução é deixar de ir, ao invés de vocês resolverem o problema colocando segurança 24h né... legal! Pagamos 7273839 impostos pra quê?! (Rayane Santana)

Vergonha. Se há indicativos de que esses são os momentos em que há necessidade de maior proteção, esta deve ser providenciada. Incentivar turismo, atividades físicas, cuidado com o patrimônio do Estado não está no discurso dele. Claro que ninguém precisa dar bobeira, mas dar condições para que a gente possa aproveitar o que as cidades podem oferecer, nada. (Dianne Wruck)

E cadê a segurança no Morro do Moreno? Qualquer cidade decente tem segurança em áreas de lazer públicas. (Renata Visterine Monteiro)

Ele podia pedir pros ladrões não assaltarem ali. (Thiago Nimer)

A população que tem que colaborar e evitar pra deixar os espaços livres pra bandidos?! Parece piada! Não podemos ir à praia que vive lotada porque aglomera, não podemos estar em local aberto onde não tem muita gente porque somos assaltados ou mortos... Por que a gente paga imposto? Pra ficar preso dentro de casa? E a segurança pública, senhor secretário? Temos que colaborar pra não dar muito trabalho pra vocês? (Jessica Lima)

Maquiaram toda a entrada do Morro do Moreno para atrair o turista, mas o turista só pode ir em “horário comercial” ! Cômica essa Secretaria de Segurança... (Felipe De Souza Martins)

Cancela esse pronunciamento aí pelo amor, sem cabimento algum. Precisamos é de segurança, valorização e estratégias para manter a segurança do local. (Rafaela Alves)

Como assim, gente, temos que nos privar de um lazer por conta da incapacidade da segurança pública... coloca mais segurança, secretário! (Emanoel Morellato)

Muito cômodo, daqui a pouco vão pedir para evitarmos sair de casa também porque não querem trabalhar... (Diogo Rocha Abbade)

Um verdadeiro absurdo essa fala do secretário. Um convite e estímulo à manutenção do crime no Morro Moreno. Que vergonha! (Lucia Luz)

O Espírito Santo realmente não sabe o potencial turístico que tem. Em vez de estruturar o espaço e colocar segurança, orienta que as pessoas deixem de visitar. (João Paulo de Araujo)

O secretário entregou o Morro do Moreno para os bandidos, é isso mesmo? (Jo Moura)

Triste ver o secretário dar uma declaração desta, isso mostra que o poder dos bandidos é maior que do Estado, fecha logo o morro e entrega para eles, secretário. Realmente lamentável. (Rubens Ribeiro)

Muito chique essa forma de proteger sempre a população, evite isso, não reaja a aquilo... Estamos tudo largado nessa selva, um engolindo o outro, tem que decidir se você é a ovelha ou o lobo. (Pri Coutinho)

A maioria dos parques e reservas fica fechada durante a noite. Não há como policiar toda a área 24 horas por dia, tanto por questões logísticas quanto orçamentais. A declaração choca, mas é necessária. (Nathalia Pinto de Almeida)

Não é evitar que vai resolver, não podemos virar refém de bandidos, o Estado é que tem de nos proteger, é obrigação do Estado garantir o nosso direito de ir e vir. (Nazarete Marques Guimarães)