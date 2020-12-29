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Covid-19

"A atitude da população é lastimável", afirma leitora

Média diária de mortes por Covid-19 no Hospital Jayme mais do que dobrou. Leitores opinaram sobre esta e outras notícias sobre a pandemia do coronavírus

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

29 dez 2020 às 09:00

Colunista

Coronavírus
Avanço do coronavírus no Estado divide opiniões dos leitores Crédito: rawpixel.com/Freepik
Entenda se quem teve sintoma leve de Covid pode ter reinfecção grave (Cotidiano, 25/12). Mesmo com relatos aqui mesmo nesses comentários, ainda sim, pessoas não levando a sério essa notícia! Fazer o quê? Orar pra que nós, que estamos fazendo de tudo pra nos cuidar, não sejamos vítimas dos irresponsáveis. (Giana Tonini)
Enquanto há pessoas que seguem banalizando a gravidade da doença e culpando a mídia, os casos aumentam e as mortes também. Onde estão a empatia, a compaixão, o respeito, a civilidade, o altruísmo e, em certos, a vergonha na cara?! (Antônio Marcos Maifredi)
Infelizmente só sabe quem já pegou, povo está brincando com coisa muito séria. (Ana Paula)
Se alertando o povo não se conscientiza , imagina o contrário. Estamos vivendo uma pandemia e não uma gripezinha. Melhor prevenir do que curar. (Maria Inez Cunha)

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AstraZeneca testa remédio que pode impedir sintomas da Covid-19 (Cotidiano, 26/12). 2021 vai ser o ano da esperança. (Ademir Ribeiro)
Que Deus abençoe as mãos dos cientistas! (Laura Cabral)
Vamos torcer para acharem uma cura ou prevenção, só isso importa! Quero minha vida de volta. (Lu)
Eu tenho pra mim que quando menos esperarmos, será uma remédio mais simples que menos imaginamos que irá resolver tudo. (Ariany Gonçalves)
Tomara que consigam de uma vez por todas a solução dessa crise mundial da Saúde. Chega de sofrimento no mundo. (Edison Zardini)

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Média diária de mortes por Covid-19 no Hospital Jayme mais do que dobra (Cotidiano, 28/12). Eu estive lá na semana passada. Só vi parentes chorando no pátio lá fora por não poder se despedir dos seus parentes. Quem acredita que esse vírus acabou e fica andando, fazendo farra, vai lá pra ver. É de cortar o coração. (Antonia Mota)
Tenho dó dos funcionários pois estão sobrecarregados. (Gabriela Lanna)
Mas parece que a prioridade do povo é curtir o verão né... Sou de Itaúnas, estou grávida, tenho idosos em casa e crianças... mas aqui na vila não param de chegar turistas sem máscaras e desrespeitando os moradores. (Giselly Rezende)
Não entendo porque não fecham tudo de novo e deixam os comércios essenciais abertos. Porque o povo não entende se deixar liberado com restrição. Ninguém respeita n-a-d-a, não se distanciam mais, não usam máscara, tá aí o resultado. (Gi Torres)

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Meu Deus. A maioria das pessoas não está se importando mais, parece não acreditar que a doença existe, não se previne e transmite para os outros. Lamentável uma notícias dessas. (Ana Regina da Cruz)
O povo precisa ter empatia, meu Deus, são muitas vidas se perdendo!!! (Junia Miguel)
A atitude da população é lastimável, essas pessoas que não seguem os protocolos de segurança contra a Covid não têm amor a sua própria vida e nem ao próximo, falta de respeito com os profissionais da saúde que estão exaustos, é triste esta situação... (Dalva Veloso)

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