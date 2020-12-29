Covid-19 no ES: 'Vivemos franca fase de aceleração de casos e óbitos'

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, faz alerta no Twitter Crédito: Divulgação / Sesa

Sobre as mortes, Fernandes afirma que dos 55 óbitos pela Covid-19 no ES, a maioria foi (31) do sexo feminino, representando 56,3% do total. "Trinta e sete (67,27%) com residência em municípios da Região Metropolitana, 29 em hospitais da rede privada (52,7%), seguido de 14 da rede pública (25,45%)", publicou.

Em relação ao número de casos, houve 3.517 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas . Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (28). Até o momento, o Estado capixaba contabiliza um total de 4.996 mortes provocadas pela doença e 242.553 pessoas infectadas.

A respeito do assunto, o secretário afirmou que, do total de casos novos (em 24h), 2.062 foram informados pela Sesa: "de um total de 3.246 testes em 24h, o Lacen-ES testou por RT-PCR 2.158 e os laboratórios privados credenciados 1.088, com uma positividade geral de 63,5%", afirmou.

Temos alertado e tomado medidas, janeiro poderá ser pior se não impedirmos a transmissão da doença por meio do distanciamento social, higiene das mãos e superfícies, uso de máscaras, isolamento de suspeitos/confirmados, ampla testagem, internação oportuna dos pacientes críticos. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) December 28, 2020

INTERNAÇÕES

Os números da Covid-19 continuam elevados: desta vez, o número de pacientes internados chegou a 1.042 pessoas nesta segunda-feira (28), o que representa 79,97% de ocupação de leitos disponíveis. O índice supera a ocupação de leitos divulgada neste domingo (27), quando 1.002 leitos estavam sendo utilizados por pacientes com complicações da doença, segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Esta é a segunda vez que o Espírito Santo começou a semana com mais de mil pacientes internados, sendo que na última segunda-feira (21) havia 1.050 pessoas em UTIs e unidades abertas de internação.

Do total de internações de hoje (28), 545 pessoas estão em UTIs e 497 em enfermarias. Em números percentuais estes representam 82,83% e 77,05%, respectivamente, da ocupação de leitos disponíveis no Estado.