Leitores debatem sobre vacinação e avanço do coronavírus no ES

Estado vive momento de aumento de número de casos do novo coronavírus Crédito: kjpargeter/Freepik

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Vacinação será a partir de 16 anos no ES; veja ordem dos grupos prioritários (Cotidiano, 9/12). Vou falar novamente: todo mundo quer as escolas abertas (por centenas de motivos). Ok, tudo bem! Mas ninguém pensa nos profissionais da educação como prioridade no plano de vacinação, junto com outros profissionais, claro. (Gisa Favalessa) . Vou falar novamente: todo mundo quer as escolas abertas (por centenas de motivos). Ok, tudo bem! Mas ninguém pensa nos profissionais da educação como prioridade no plano de vacinação, junto com outros profissionais, claro.

Saúde é direito de todos, isso está errado. (Hilda Figueiredo)

Como assim? Então eles não podem pedir obrigatoriedade para alunos menores de 16 anos para retornar às aulas . Se for dessa forma, minha filha não retorna. Sem vacina, não! (Tatiana De Oliveira Benincá)

E as crianças? Eu não me sinto segura com esse vírus solto, eu não quero que minha neta seja alvo para vírus nenhum. Imagina a cabeça da gente. Quanta preocupação. (Céia Guimarães)

Os professores também precisam ser prioridade , pois duvido que não serão todos obrigados a encararem sala de aula em 2021! Local de grande aglomeração, grandes portadores de doença, de pessoas que não respeitam regras e de crianças que também podem levar o vírus. (Val Norpe)

Vacinação em massa só no 2° semestre de 2021, diz secretário do ES (Cotidiano, 8/12). Uma coisa era lidar com o fato de que não existia vacina. Outra muito diferente é aceitar que existe vacina e ainda ficaremos meses sem tomar. Absurdo! (Vivian Lourenço) . Uma coisa era lidar com o fato de que não existia vacina. Outra muito diferente é aceitar que existe vacina e ainda ficaremos meses sem tomar. Absurdo!

Até lá as pessoas que lutem pra sobreviver, né? Descaso com a população! (Jenyffer Lima)

NÚMERO DE JOVENS CONTAMINADOS CRESCE NO ES

Covid-19: número de jovens contaminados aumenta mais de 100% no ES(Cotidiano, 10/12). Se o Estado fiscalizasse os bares e casas de shows que funcionam clandestinamente na cara de todo mundo igual fiscalizam os bailes de favela, já estaria de bom tamanho. (Felipe Lovate) . Se o Estado fiscalizasse os bares e casas de shows que funcionam clandestinamente na cara de todo mundo igual fiscalizam os bailes de favela, já estaria de bom tamanho.

Jovem, velho, criança, tudo contaminado, tudo funcionando normal, Caixa Econômica cheia, Campo Grande lotada, loja que a gente nem consegue entrar. Ônibus lotado, praia lotada, e não vejo só jovem, não. Mas a culpa é fácil colocar em alguém. Não sou jovem, não frequento barzinho, mas peguei Covid. Enfim, pega- se Covid em qualquer lugar. (Brunella Mileip)

É lógico! Enquanto liberarem festa pra 20, 30, 50, 100, pessoas vai só aumentar. Ainda mais jovem, que gosta sair! (Thaina Casati)

O governo tem que tomar medidas mais rígidas, está tudo muito largado, todos fazendo o que querem sem pensar nem na família, quanto mais no próximo. (Zulnara Lins Mendonça)

RECORDE DE CASOS DE COVID-19 NO ES

ES bate recorde de novos casos em 24h desde o início da pandemia (Cotidiano,8/12). O que falta é bom senso nas pessoas, geral não respeita mais nada, num ano pandemônio os shoppings estão lotados, é idoso, gente com recém nascidos, crianças lambendo o chão, rs! O ser humano perdeu totalmente o medo da morte. (Meiri Lorencini) . O que falta é bom senso nas pessoas, geral não respeita mais nada, num ano pandemônio os shoppings estão lotados, é idoso, gente com recém nascidos, crianças lambendo o chão, rs! O ser humano perdeu totalmente o medo da morte.

Se cada um tivesse consciência e fizesse sua parte, não estaríamos nesse patamar novamente! Cansados da pandemia todos nós estamos, mas ainda temos que nos privar até a vacina chegar! Eu tive Covid e sem comorbidade fiquei afastada 21 dias do meu trabalho com complicações como pneumonia, líquido no pericárdio e risco de trombose... Não subestimem esse vírus! (Ju Fiorese)

Claro, pessoal não usa máscara na rua mais. Eu ando na rua de máscara, às vezes sou a única e todos me olham como se eu fosse uma idiota. (Julia Falqueto)

Se o uso de máscaras, distanciamento social (não falo em ficar em casa, até porque muitos saem para trabalhar e encontram ônibus lotados), condutas de higiene estivessem sendo tomados, isso não estaria acontecendo. A grande aglomeração durante as campanhas e o descuido de grande parte da população, que achou que o pior já havia passado, resultou nisso, infelizmente... (Deborah Araujo)

Fico pensando... Tem que fechar tudo novamente, só assim as pessoas ficam em casa. (Luciana Merçom)