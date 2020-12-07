Leitores debatem alta transmissão de Covid-19 a partir de jovens

Jovens são os que mais se expõe ao lazer, por exemplo Crédito: Mark Angelo/ Pexels

Apesar de não fazer parte dos grupos que mais apresentam complicações da doença, essa faixa etária é a que mais se expõe para trabalho ou lazer e, ao ignorar medidas de prevenção, acaba passando a doença para pessoas mais vulneráveis, como os idosos. O assunto gerou debate nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Só sei que minha parte tô fazendo. **** é ver os stories aqui e conhecidos praticamente todos os dias curtindo as festinhas, chapando no álcool, aglomeração em locais fechados, como se nada estivesse acontecendo. Se nem em uma pandemia sabem se comportar e ter empatia, dificilmente terão em algum momento da vida respeito pelos próximos. (Lucas Furlani)

Nosso cenário é de uma geração egoísta. (Natielli Stofel)

Geração inconsequente, irresponsável e egoísta vemos aqui! Vale tudo pelas festinhas clandestinas e aglomerações até morrer alguém próximo que não sabe como foi contaminado por não sair de casa! (Márcia Orlandi)

E o governo? Ele tem poder pra impedir essa farra, em outros lugares o governo impede praia, bares lotados, quem paga é principalmente quem precisa sair para trabalhar e pegar ônibus cheios! (Zulnara Lins Mendonça)

Aí depois de pegarem, chegam em casa e passam pra sua família. Falta consciência tanto para os jovens e pra os que não são jovens. Enquanto tiver o corona vai só piorar, por isso que penso que a vacina tem que chegar logo antes que fiquem piores as coisas, o nosso Estado já está em risco alto de contaminação, e as pessoas que nunca respeitaram a pandemia não vão passar o réveillon em casa. Se desde o início da pandemia falasse que quem não usasse máscaras pra sair nas ruas pagaria multa, e se insistir no erro é preso, se isso fosse feito, as pessoas iriam estar usando máscara, pois quando dói no bolso as pessoas respeitam. Aí nosso Estado estaria tranquilo. (Gregory Rubim)

Também concordo. Todos nós temos que fazer nossa parte... Infelizmente temos que deixar festas, barzinhos e lazer de lado nesse momento crítico que estamos vivendo. (Christiane Leal)

E a contaminação em casa aumenta . Os de risco não saem de casa e os filhos sim. Foi aí que voltamos ao vermelho. Imagina com o verão chegando. (Fafa Souza)

E a irresponsabilidade está solta. Só vai aprender quando o pai ou a mãe morrer. Aí vai lembrar e ser tarde demais. Mas isso tudo só está acontecendo porque nossos políticos são fracos e há um grande desrespeito a população. (João Carlos Souza)

Inconsequência e falta de amor e respeito ao próximo. Triste. (Manu Queiroz)

Cadê o Estado impondo regras? Dá nisso mesmo... Quem paga é quem tem consciência e respeito pelo próximo. Essas pessoas deveriam assinar um termo de responsabilidade para não ocupar uma vaga no hospital, caso se contaminem! Aff (Fer Meduba)

Geral falando de ônibus, shopping e supermercado... Ok, mas você vê alguém sem máscara nestes locais? E tem limite de pessoas... Agora, praias e bares mega lotados, geral sem máscara... a contaminação tá aí na aglomeração e geral sem máscara. (Driko Bourguignon)