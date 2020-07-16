Vila Velha retira barreiras e libera ciclovia e acesso ao Morro do Moreno

As barreiras foram retiradas da ciclovia da orla na manhã desta quinta-feira (16) Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta. Prefeitura de Vila Velha começou, nesta quinta-feira (16), a retirar os bloqueios feitos na ciclovia da orla do município e também no acesso ao Morro do Moreno. A medida é para facilitar o deslocamento das pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, segundo explicou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich, em entrevista à

"Nós fizemos a retirada dos blocos da ciclofaixa porque foi renovado o contrato da 'Bike VV' e o sistema está em funcionamento. Em Vila Velha ainda temos a característica da bicicleta ser utilizada para o deslocamento até o trabalho, não apenas para passeio. Por isso estamos liberando. Houve ainda um abrandamento da situação (da Covid-19), porém as recomendações continuam. As pessoas devem respeitar o distanciamento social, seguir utilizando máscara e álcool em gel", destacou.

Os quatro bloqueios que existiam na ciclovia e na subida do Morro do Moreno já foram retirados, contudo permanecem na área destinada aos pedestres. O secretário salientou que à medida que a situação do novo coronavírus se normalize ainda mais, os blocos restantes colocados no calçadão também poderão ser removidos.

Bairro Praia da Costa e Morro do Moreno vistos de uma janela do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Emmerich disse ainda que caso o cenário atual se agrave (elevação de casos e mortes), a Prefeitura poderá recolocá-los na ciclovia da orla canela-verde.