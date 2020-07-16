Vila Velha retira barreiras e libera ciclovia e acesso ao Morro do Moreno

A Prefeitura de Vila Velha começou, nesta quinta-feira (16), a retirar os bloqueios feitos na ciclovia da orla do município e também no acesso ao Morro do Moreno. A medida é para facilitar o deslocamento das pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, segundo explicou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich, em entrevista à TV Gazeta.
"Nós fizemos a retirada dos blocos da ciclofaixa porque foi renovado o contrato da 'Bike VV' e o sistema está em funcionamento. Em Vila Velha ainda temos a característica da bicicleta ser utilizada para o deslocamento até o trabalho, não apenas para passeio. Por isso estamos liberando. Houve ainda um abrandamento da situação (da Covid-19), porém as recomendações continuam. As pessoas devem respeitar o distanciamento social, seguir utilizando máscara e álcool em gel", destacou.
Os quatro bloqueios que existiam na ciclovia e na subida do Morro do Moreno já foram retirados, contudo permanecem na área destinada aos pedestres. O secretário salientou que à medida que a situação do novo coronavírus se normalize ainda mais, os blocos restantes colocados no calçadão também poderão ser removidos.
Emmerich disse ainda que caso o cenário atual se agrave (elevação de casos e mortes), a Prefeitura poderá recolocá-los na ciclovia da orla canela-verde.
"Felizmente as notícias que recebemos são boas. A ocupação dos hospitais está diminuindo, está em torno de 70% a 80%, e a Prefeitura segue acompanhando os decretos estaduais e municipais, vai se adequando às necessidades de cada momento. O atual é bom, mas nada a ser comemorado ainda. Estamos tomando as precauções sanitárias devidas e estamos liberando a ciclovia", concluiu.