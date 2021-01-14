Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assalto no Morro do Moreno

Agente baleado no ES envia recado: "O importante é que estou vivo"

Em depoimento para a TV Gazeta, a mãe do inspetor Rodrigo Figueiredo da Rosa agradeceu o apoio que a família vem recebendo

Publicado em 

14 jan 2021 às 14:14

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 14:14

Inspetor penitenciário foi baleado no Morro do Moreno
Rodrigo Figueiredo da Rosa foi baleado no domingo (10) Crédito: Internauta
O agente penitenciário que perdeu o movimento das pernas após ser baleado no Morro do Moreno enviou um recado por meio da mãe para amigos e familiares. Em depoimento para a TV Gazeta, a mãe do Rodrigo Figueiredo da Rosa agradeceu o apoio que a família vem recebendo.
"Quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus amigos e aos amigos dos meus filhos, porque é tão forte saber que meu filho é tão amado. Isso me deu forças. Ele me chama de nega velha e falou: 'nega velha, fala para os meus amigos e para a família que o importante é que eu estou vivo'", disse a mãe, identificada como Jacitara, à jornalista Daniela Carla.
Ela deu o depoimento em frente ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde o agente está internado. No local, amigos e colegas de trabalho de Rodrigo organizaram um ato de oração pela recuperação da vítima.

Veja Também

Justiça mantém prisão de suspeitos de atirar em inspetor penitenciário no ES

Dono de loja de celular estava com a arma roubada de inspetor no ES

O grupo organizou uma vaquinha on-line para ajudá-lo nas adaptações que ele precisará fazer na casa onde mora e em sua rotina e estabeleceu como meta arrecadar R$ 100 mil - até a manhã desta quinta-feira (14), já tinha conseguido R$ 3,6 mil. De acordo com a descrição no site, a campanha tem o objetivo de juntar recursos para ajudar nas "mudanças na vida do Rodrigo e das necessidades que a família terá que enfrentar, como adaptação da casa, coisa para dia a dia, transporte, tratamentos, remédios, etc". Quem quiser colaboração pode clicar neste link para fazer a doação.
Rodrigo foi baleado no Morro do Moreno
Mãe do Rodrigo Figueiredo da Rosa desabafou Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O CASO

Dois suspeitos de participarem da tentativa de latrocínio que terminou com o inspetor baleado foram presos por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A arma de fogo do inspetor penitenciário foi recuperada.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, no final da noite desta terça-feira (12) três homens foram presos em uma casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Eles foram levados para a Delegacia Patrimonial, mas a polícia constatou que um deles era um receptador.
Esse terceiro homem estava na casa para comprar celulares roubados e, após prestar esclarecimentos à polícia, ele foi liberado. Pelo crime de tentativa de homicídio, dois homens ficaram presos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Morro do Moreno Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados