Agente baleado no ES envia recado: "O importante é que estou vivo"

Rodrigo Figueiredo da Rosa foi baleado no domingo (10) Crédito: Internauta

TV Gazeta, a mãe do Rodrigo Figueiredo da Rosa agradeceu o apoio que a família vem recebendo. O agente penitenciário que perdeu o movimento das pernas após ser baleado no Morro do Moreno enviou um recado por meio da mãe para amigos e familiares. Em depoimento para a, a mãe do Rodrigo Figueiredo da Rosa agradeceu o apoio que a família vem recebendo.

"Quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus amigos e aos amigos dos meus filhos, porque é tão forte saber que meu filho é tão amado. Isso me deu forças. Ele me chama de nega velha e falou: 'nega velha, fala para os meus amigos e para a família que o importante é que eu estou vivo'", disse a mãe, identificada como Jacitara, à jornalista Daniela Carla.

Ela deu o depoimento em frente ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde o agente está internado. No local, amigos e colegas de trabalho de Rodrigo organizaram um ato de oração pela recuperação da vítima.

O grupo organizou uma vaquinha on-line para ajudá-lo nas adaptações que ele precisará fazer na casa onde mora e em sua rotina e estabeleceu como meta arrecadar R$ 100 mil - até a manhã desta quinta-feira (14), já tinha conseguido R$ 3,6 mil. De acordo com a descrição no site, a campanha tem o objetivo de juntar recursos para ajudar nas "mudanças na vida do Rodrigo e das necessidades que a família terá que enfrentar, como adaptação da casa, coisa para dia a dia, transporte, tratamentos, remédios, etc". Quem quiser colaboração pode clicar neste link para fazer a doação.

Mãe do Rodrigo Figueiredo da Rosa desabafou Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O CASO

Dois suspeitos de participarem da tentativa de latrocínio que terminou com o inspetor baleado foram presos por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A arma de fogo do inspetor penitenciário foi recuperada.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, no final da noite desta terça-feira (12) três homens foram presos em uma casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Eles foram levados para a Delegacia Patrimonial, mas a polícia constatou que um deles era um receptador.