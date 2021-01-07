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Transporte coletivo

Reajuste no Transcol: "O trabalhador não tem um dia de paz", diz leitor

A partir da próxima semana, tarifa passa para R$ 4, com desconto no domingo passa de R$ 3,40 para R$ 3,50 e o Bike GV de R$ 1,95 para R$ 2,00. Leitores opinaram sobre o assunto

Públicado em 

07 jan 2021 às 15:21

Colunista

Protesto dos cobradores do Transcol, saindo da Praça de Jucutuquara e seguindo até o Palácio Anchieta, em Vitória
Novas tarifas do Transcol valem a partir do dia 10 de janeiro Crédito: Fernando Madeira
Foi anunciado nesta quinta-feira (07) que a tarifa dos ônibus do Transcol vai ficar mais cara a partir do próximo domingo (10), quando começa a vigorar um reajuste de 2,56%. Com isso, o valor da passagem passa de R$ 3,90 para R$ 4. 
A tarifa com desconto no domingo, passará de R$ 3,40 para R$ 3,50 e o Bike GV passará de R$ 1,95 para R$ 2,00. O reajuste não chegou a surpreender a população, mas muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais contra o aumento, que vai pesar no bolso do trabalhador. Confira alguns comentários: 
Aumento da passagem para andar em pé? É muito melhor andar de app. (Maria Jose Pereira)
O aumento do salário mínimo vai tudo pra pagar passagem de ônibus. O trabalhador não tem um dia de paz mesmo. (Eduardo Oliveira)

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A qualidade do serviço está justificando o preço? (Luiz Renato Ribeiro)
Coloca a passagem de domingo todo dia! Absurdo, o transporte público deve ser mais barato. (Douglas M. Bareño Personal)
Todo mundo perde, menos os empresários. Tá “serto"! (Vinícius)
Todo início de ano é a mesma coisa. Greve e reajuste. (Jessica Pagotto)
Frota vai continuar a mesma. A qualidade deve piorar. E nosso bolso que se lasque... (Kaio Henrique)
Todo ano a mesma palhaçada e nenhuma mudança pro benefício do povo. Nojo! (Letícia L. Passamani)

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O transporte público, quando oferecer qualidade vocês aumentam, ok? Enquanto tiver essa falta de segurança, higiene e precariedade vocês não têm o direito de fazer esse aumento para uma população que não tem aumento de salário proporcional. (Thais Cristina)
Mais uma vez a classe média/média baixa pagando a conta... (João Lucas)
Normal... Primeiro a paralisação depois os reajustes. Todo ano a mesma coisa. (Derildo Nascimento Muniz)
Com esse valor dava para andar sem parecer estar dentro de uma lata de sardinha, ter mais ônibus, colocar uns 2 policiais dentro de cada ônibus para evitar, inibir passar sem pagar passagem. (Wanderson Dede)

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Reajuste na tarifa... E o serviço prestado? Ônibus abarrotado, atrasos, sujos... E somos obrigados a aceitar, pois não temos outro tipo de transporte para concorrer com o sistema Transcol! (Rayane Fracalossi)
Agora é a vez da população protestar e fazer valer a sua voz. Empresários cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. (Dan Ferreira)
O povo faz greve, aumenta a passagem e o serviço continua a mesma porcaria a vida toda! Pagar 4 reais pra andar em ônibus sujo, cheio de barata, com bancos quebrados, sempre lotado... Sem segurança nenhuma! (Lyandra Oliveira)
Incrível como sempre sobra pra população, seja no valor da passagem, seja nas greves, quem sofre somos nós, que dependemos desses ratos que comandam o transporte público! (Pedro Renato)

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Primeiro é essa questão dos cartões de passagem, que é uma dificuldade enorme achar local para recarga, obrigando a ser a única forma de pagamento, agora esse aumento em uma frota velha sem segurança, higiene e sem ar-condicionado nesse verão, aff. (Marcela Mongin)
Transporte ruim, ônibus ruins, velhos, lotados. Péssima qualidade no serviço e ainda tem aumento. Uma vergonha. (Sttéfanny Loureiro Cruz)
Absurdo! Aumentar a passagem! Por que não aumentam as frotas? Não oferecem um serviço melhor já que aumentam a passagem... ônibus caindo aos pedaços... lotado! Absurdo! (Rayanne Venial Stange)

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