No 3° dia de protestos, rodoviários liberam catracas em terminais do Transcol

Rodoviários liberam catraca em terminais do Transcol Crédito: Reprodução

Em mais um dia de protesto pedindo o retorno dos cobradores para os ônibus, rodoviários estão liberando a catraca em alguns terminais do Transcol na manhã desta quarta-feira (06).

Membros do Sindicato dos Rodoviários foram para a entrada de pelo menos seis terminais da Grande Vitória (Vila Velha, Itacibá, Jardim América, Campo Grande, Laranjeiras e São Torquato) para liberar a entrada gratuita dos passageiros.

Às 9h30 desta quarta-feira (06), um representante do Sindicato dos Rodoviários informou à reportagem de A Gazeta que a situação nos terminais de Laranjeiras, na Serra, e São Torquato, em Vila Velha, já estava normalizada. No entanto, os três terminais de Cariacica – Campo Grande, Itacibá e Jardim América – seguiam com as catracas liberadas para os passageiros.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), em nota, disse que lamenta o protesto dos rodoviários e afirmou que esse é "mais um ato abusivo e que somente prejudica a população". A Companhia destacou que vai acompanhar a manifestação e que medidas judiciais "pertinentes" serão adotadas.

A reportagem de A Gazeta também demandou a Ceturb para saber a estimativa de prejuízo da companhia de transportes com as catracas dos terminais liberadas para que os passageiros entrem sem pagar. Assim que a demanda for respondida este texto será atualizada.

Com o fim do programa do governo federal, esses cobradores retornaram ao trabalho, mas em outras funções, de acordo com decisão da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

Segundo a Semobi, o afastamento dos cobradores de dentro dos ônibus está atrelado à duração da pandemia de coronavírus. Dessa forma, o uso do Cartão GV vai continuar obrigatório nos ônibus do sistema Transcol.

A portaria com as mudanças foi assinada no dia 28 de dezembro pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Para justificar a decisão, a pasta cita a "necessidade de continuar mantendo as medidas emergenciais que possibilitem a redução do risco de contaminação no Transporte Público (Sistema Transcol) aos usuários e rodoviários pelo coronavírus".

PROTESTO NO CENTRO DE VITÓRIA

Na manhã desta terça (05), os rodoviários saíram da praça de Jucutuquara, em Vitória, e caminharam até o Palácio Anchieta, no Centro da Capital. Durante a manifestação, o trânsito na região ficou bastante congestionado . O protesto terminou por volta das 13h.